Обмен военнопленных 6 мая — история защитника — новости

Украинский защитник Сергей во время большого обмена военнопленных

23-летний Сергей из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в плен попал еще в 2022 году на Харьковском направлении. По российским колониям он провел 3 года и за это время сменил не одну из них.

Об этом защитник рассказал Новини.LIVE на большом обмене пленными.

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Сергей родом из Доброполья Донецкой области. Женат, имеет 3-летнюю дочь и бабушку. Его мама умерла в прошлом году и это известие мужчина получил от представителей Красного Креста. Кстати, именно они передали ему тогда письмо от родных и эта весть от них стала единственной для него за все 3 года плена. Где именно находится семья Сергея — он пока не знает.

"Очень рад, что вернулся, что целый и здоровый. Главное, руки-ноги есть. Молодой, плен выдержал, была поддержка от других наших. Об обмене узнал через день. Нас помыли, побрили и сказали: "Завтра утром вы едете домой, не переживайте", — рассказал Сергей.

Украинский защитник Сергей во время большого обмена военнопленных. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В целом об обмене мужчина узнал из российских новостей. Также, по его словам, представители Красного Креста сообщали ему еще в прошлом году, что, мол, обмены будут проводиться ежемесячно.

"Мы сначала не поверили, но потом из нашей колонии начали забирать по 10-15 человек. Сказали, что в нашей колонии первыми будут обменивать тех, кто сидит дольше всех. И так в этот раз на обмен попали и мы", — говорит он.

Последнее место пребывания Сергея — возле Бурятии (7 тысяч км до Украины. — Ред).

"И то об этом мы узнали из книг по истории, которые они нам давали читать. В книге на одной из страниц кто-то выделил город и так мы узнали, где мы находимся. Потому что в целом все скрыто, окна закрыты, чтобы мы ничего не узнали о своем местонахождении", — добавил Сергей.

Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.

Встретить возвращение украинских защитников из плена пришли более сотни украинцев, чьи родственники тоже находятся в плену РФ.