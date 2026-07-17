Українські військові. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Український підрозділ вперше візьме участь у військовому параді в Бельгії, який пройде 21 липня. Урочистості відбудуться з нагоди Національного дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Тео Франкена.

Участь українців у військовому параді в Бельгії

"Вперше в історії український підрозділ візьме участь у військовому параді 21 липня. Надзвичайно пишаємося цим. Слава Україні. Ніколи не здавайтесь", — написав Франкен.

Скриншот допису Тео Франкена

Зазначимо, Національний день Бельгії відзначають щороку 21 липня. Свято присвячене дню, коли у 1831 році перший король Бельгії Леопольд I склав присягу на вірність Конституції, що стало початком існування сучасної бельгійської держави як конституційної монархії.

Традиційно цього дня в Брюсселі проходять військовий парад, офіційні урочистості за участю королівської родини, концерти та святковий феєрверк.

Як писали Новини.LIVE, 14 липня українські воїни взяли участь у військовому параді у Франції. Наші пілоти летіли на винищувачах Mirage. Захід відбувся до Дня взяття Бастилії.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що серед 500 солдатів добровольчої коаліції 25 українських бійців пройшли найвідомішою алеєю світу у Франції. За його словами, участь українських солдатів у параді для нього є честю.