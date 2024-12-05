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Український бізнес на польському ринку — виклики та перспективи

5 грудня 2024 11:35
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Польський ринок — чому українські підприємці зіштовхуються з труднощами
Чоловік працює над бізнесом у Польщі. Ілюстративне фото: iStock
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Польща — один із найбільших торгових партнерів України в Євросоюзі, і саме тому для багатьох українських підприємців цей ринок виглядає привабливим. Проте, попри значний інтерес з боку компаній, далеко не всі досягають успіхів у цьому. 

Про це повідомило видання Forbes у середу, 4 грудня.

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Досвід українських компаній у Польщі

Як показує досвід таких компаній, як Liki24, Dnipro-M, Megogo та інших, вихід на польський ринок часто виявляється набагато складнішим, ніж очікувалося.

Сервіс доставки медикаментів Liki24 вийшов на польський ринок у 2020 році, але вже через два роки був змушений припинити свою діяльність. 

Співзасновник компанії Антон Авринський зазначив, що одним із головних уроків стало усвідомлення того, що вихід на іноземний ринок необхідно здійснювати лише після того, як продукт буде протестований на реальних споживачах. Він також порадив інвестувати поступово, а не відразу запускати бізнес на повну потужність.

"Одна з помилок Liki24 — застосування української моделі просування, тоді як користувацькі звички поляків інакші", — йдеться у повідомленні.

Подібні труднощі пережили й інші українські бренди, серед яких Dnipro-M — компанія, яка продає побутову техніку.

Як зізнався директор із розвитку бізнесу Євген Опара, проблема полягала в тому, що вони намагалися впровадити українську модель просування, яка не завжди підходила польським споживачам. Польські покупці прагматичніші та більше орієнтовані на вигоду, тому вони не готові переплачувати за додаткові функції товарів. Саме тому у Dnipro‐M зменшили функціонал низки товарів для польського ринку.

Ментальні та економічні бар'єри

Різниця в менталітетах українців та поляків також є значним бар'єром для українських підприємців. Рестораторка й консалтерка Інна Ярова, яка впродовж 2023 року співпрацювала з Fozzy Group над виведенням на польський ринок одного з проєктів компанії, зазначила, що покладатись на схожість менталітетів — це велика помилка. 

На думку співзасновника шведсько‐українського проєкту DYB Ігоря Гута, поляки більше схожі на німців, а українці — на мешканців південноєвропейських країн.

Ще одна проблема, з якою стикаються українські компанії, — це високі операційні витрати.

Оренда комерційних приміщень у Польщі вдвічі дорожча, а витрати на залучення клієнтів можуть бути у 2-3 рази вищими, ніж в Україні. Анна Козаченко, засновниця мережі Milk Bar, поділилася досвідом відкриття ресторану в Польщі, де реальні витрати перевищили план на 40% і сягнули 1 млн євро.

Ринок, який тестує бізнес-моделі

Ще однією з причин складності ведення бізнесу в Польщі є високий рівень конкуренції й економічний патріотизм місцевих споживачів. 

Засновник корпорації Biosphere Андрій Здесенко зазначив, що поляки надають перевагу місцевим брендам, що робить прорив на ринку ще складнішим для іноземних компаній. За його словами, польські споживачі довіряють місцевим виробникам більше, ніж імпортним товарам.

З іншого боку, партнер компанії P consulting Павло Корнієнко зазначив, що польський ринок активно тестує життєздатність бізнес-моделей компаній з України. Підприємець вивчав польський та румунський ринки для мережі мультимаркетів "Аврора" та все ж обрав другий варіант.

Польща — ринок з високими перспективами, але й викликами

Попри всі труднощі, підприємці не планують йти з польського ринку. Польща залишається найбільшим торговим партнером України серед країн ЄС, і хоча динаміка експорту товарів з України до Польщі знизилася на 7,69% у період з 2021 по 2023 рік, багато компаній все ще вважають цей ринок перспективним.

Нагадаємо, ситуація на ринку праці в Україні погіршується. Керівники підприємств усіх секторів очікують скорочення чисельності працівників, особливо у сфері послуг.

Раніше народний депутат Юрій Камельчук заявляв, що Європа не зацікавлена в розвитку малого та середнього бізнесу України, адже вона бачить у нас лише ринки збуту та робочу силу.

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