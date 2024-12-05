Польский рынок — почему украинские предприниматели сталкиваются с трудом

Человек работает над бизнесом в Польше. Иллюстративное фото: iStock

Польша — один из крупнейших торговых партнеров Украины в Евросоюзе, и именно поэтому для многих украинских предпринимателей этот рынок выглядит привлекательным. Однако, несмотря на значительный интерес со стороны компаний, далеко не все достигают успехов в этом.

Об этом сообщило издание Forbes в среду, 4 декабря.

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Опыт украинских компаний в Польше

Как показывает опыт таких компаний, как Liki24, Dnipro-M, Megogo и других, выход на польский рынок часто оказывается гораздо сложнее, чем ожидалось.

Сервис доставки медикаментов Liki24 вышел на польский рынок в 2020 году, но уже через два года был вынужден прекратить свою деятельность.

Соучредитель компании Антон Авринский отметил, что одним из главных уроков стало осознание того, что выход на иностранный рынок необходимо осуществлять только после того, как продукт будет протестирован на реальных потребителях. Он также посоветовал инвестировать постепенно, а не сразу запускать бизнес на полную мощность.

"Одна из ошибок Liki24 — применение украинской модели продвижения, тогда как пользовательские привычки поляков иные", — говорится в сообщении.

Подобные трудности пережили и другие украинские бренды, среди которых Dnipro-M — компания, которая продает бытовую технику.

Как признался директор по развитию бизнеса Евгений Опара, проблема заключалась в том, что они пытались внедрить украинскую модель продвижения, которая не всегда подходила польским потребителям. Польские покупатели более прагматичны и больше ориентированы на выгоду, поэтому они не готовы переплачивать за дополнительные функции товаров. Именно поэтому в Dnipro-M уменьшили функционал ряда товаров для польского рынка.

Ментальные и экономические барьеры

Разница в менталитетах украинцев и поляков также является значительным барьером для украинских предпринимателей. Ресторатор и консалтер Инна Яровая, которая в течение 2023 года сотрудничала с Fozzy Group над выводом на польский рынок одного из проектов компании, отметила, что полагаться на сходство менталитетов — это большая ошибка.

По мнению соучредителя шведско-украинского проекта DYB Игоря Гута, поляки больше похожи на немцев, а украинцы — на жителей южноевропейских стран.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются украинские компании, — это высокие операционные расходы.

Аренда коммерческих помещений в Польше вдвое дороже, а расходы на привлечение клиентов могут быть в 2-3 раза выше, чем в Украине. Анна Козаченко, основательница сети Milk Bar, поделилась опытом открытия ресторана в Польше, где реальные расходы превысили план на 40% и достигли 1 млн евро.

Рынок, тестирующий бизнес-модели

Еще одной из причин сложности ведения бизнеса в Польше является высокий уровень конкуренции и экономический патриотизм местных потребителей.

Основатель корпорации Biosphere Андрей Здесенко отметил, что поляки предпочитают местные бренды, что делает прорыв на рынке еще более сложным для иностранных компаний. По его словам, польские потребители доверяют местным производителям больше, чем импортным товарам.

С другой стороны, партнер компании P consulting Павел Корниенко отметил, что польский рынок активно тестирует жизнеспособность бизнес-моделей компаний из Украины. Предприниматель изучал польский и румынский рынки для сети мультимаркетов "Аврора" и все же выбрал второй вариант.

Польша — рынок с высокими перспективами, но и вызовами

Несмотря на все трудности, предприниматели не планируют уходить с польского рынка. Польша остается крупнейшим торговым партнером Украины среди стран ЕС, и хотя динамика экспорта товаров из Украины в Польшу снизилась на 7,69% в период с 2021 по 2023 год, многие компании все еще считают этот рынок перспективным.

Напомним, ситуация на рынке труда в Украине ухудшается . Руководители предприятий всех секторов ожидают сокращения численности работников, особенно в сфере услуг.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук заявлял, что Европа не заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса Украины, потому что она видит у нас только рынки сбыта и рабочую силу.