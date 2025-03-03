Суперечка Зеленського і Трампа — кого підтримали українські зірки, ексклюзивне відео

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Гучні дебати між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом викликали бурхливі обговорення. Зірки українського шоубізнесу також не залишилися осторонь та висловилися на підтримку українського лідера.

Своєю думкою знаменитості поділилися із журналістами Новини.LIVE.

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Павло Зібров

На думку співака, український президент гідно показав себе під час дебатів та зміг відстояти свою думку.

"Він (Володимир Зеленський. — Ред.) — молодець. Він втер носа усім. Багато глав держав із Трампом боялися посперечатися, піти супереч, а наш показав, що зуби в нього є, характер в нього є, воля є. Молодець", — сказав Зібров.

Павло зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

MamaRika

Артистка одна з перших прокоментувала інцидент у своїх соцмережах та стала на сторону Зеленського. Ба більше, навіть маленький син співачки вже розуміє, кого варто підтримати.

"Мій син, луплячи грушу, уявляв, що це Трамп. Ось така наша думка на цю ситуацію. Звичайно, що ми підтримуємо своїх. Як я вже казала, ми маємо право критикувати нашу владу, бо ми її обирали, бо ми хочемо покращити щось і можемо сказати, бо ми демократична країна. Але інші не мають права наших ображати!

Я вважаю, що це жахлива ситуація. Зараз важливий момент бути разом, як ніколи раніше, триматися купкою і показати, що ніхто не має права зламати наш дух! Ми з будь-якої ситуації вийдемо переможцями, а Трамп — козляра", — емоційно висловилася MamaRika.

MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Ivan Navi

Як поділився артист, президент України висловив на світовій арені думку багатьох громадян щодо ситуації навколо війни. Хоча "градус" на дебатах, на його думку, був зависоким.

"Я насамперед підтримую Збройні сили України. Я більше сконцентрований на допомозі нашій армії, я спрямований туди. Зеленський молодець, тому що він показав свої сталеві яйця, і більшість українців його підтримують. Він великий молодець, бо не прогнувся. Я не в змозі його судити, бо не знаю усіх подробиць, але трішки накал оцей можна було знизити. Але він відстоював думку багатьох українців", — поділився думкою співак.

Ivan Navi. Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Влад Дарвін

Співак вважає, що після дебатів із Трампом Україна вкотре заручилася потужною підтримкою з боку Європи та американського народу.

"Це підтримка Україні від усього світу, від усіх топових політиків Європи, від головних європейських країн та від народу Америки. Адже багато американців відреагували схвально на підтримку нашого президента. Я вважаю, що наш президент дав потім гарне інтерв'ю та пройшовся по важливих тезах для нашого суспільства. Я сподіваюсь, що діалог зі США відновиться і все ж таки вони зрозуміють, що Україна виборює право на життя для всієї планети, право на демократію", — сказав Дарвін.

Влад Дарвін. Фото: instagram.com/darwinvlad

Марія Бурмака

Народна артистка України впевнена, що попереду на нашу країну ще чекають непрості випробування. Задля цього, на думку співачки, українці мають об'єднатися та підтримувати одне одного.

"Наш президент — не дипломат, але він і не вчився на дипломата. Але він не ганчірка. Він відповів по-чоловічому. Воно сталося, як сталося. Адміністрація Америки в Європі також демонструвала неповагу до європейських лідерів і ніхто їм не відповів, окрім нашого президента.

Зараз нам усім треба бути разом, бо легко не буде. Світ вже ніколи не буде таким, як раніше. Те, що світові лідери висловили підтримку Україні та президенту, це дуже приємно і це дуже правильно. Усе ж таки справедливість є", — заявила Бурмака.

Марія Бурмака. Фото: instagram.com/mariaburmaka

Раніше ми писали, як світові знаменитості відреагували на дебати між Зеленським та Трампом. А також писали про те, що Адам Сендлер натякнув на суперечку президентів України та США на "Оскарі-2025".