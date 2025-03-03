Спор Зеленского и Трампа — кого поддержали украинские звезды, эксклюзивное видео

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Громкие дебаты между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом вызвали бурные обсуждения. Звезды украинского шоу-бизнеса также не остались в стороне и высказались в поддержку украинского лидера.

Своим мнением знаменитости поделились с журналистами Новини.LIVE.

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Павел Зибров

По мнению певца, украинский президент достойно показал себя во время дебатов и смог отстоять свое мнение.

"Он (Владимир Зеленский — Ред.) — молодец. Он утер нос всем. Многие главы государств с Трампом боялись поспорить, пойти в спор, а наш показал, что зубы у него есть, характер у него есть, воля есть. Молодец", — сказал Зибров.

Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

MamaRika

Артистка одна из первых прокомментировала инцидент в своих соцсетях и стала на сторону Зеленского. Более того, даже маленький сын певицы уже понимает, кого стоит поддержать.

"Мой сын, лупя грушу, представлял, что это Трамп. Вот такое наше мнение на эту ситуацию. Конечно, что мы поддерживаем своих. Как я уже говорила, мы имеем право критиковать нашу власть, потому что мы ее выбирали, потому что мы хотим улучшить что-то и можем сказать, потому что мы демократическая страна. Но другие не имеют права наших оскорблять!

Я считаю, что это ужасная ситуация. Сейчас важный момент быть вместе, как никогда раньше, держаться кучкой и показать, что никто не имеет права сломить наш дух! Мы из любой ситуации выйдем победителями, а Трамп — козляра", — эмоционально высказалась MamaRika.

MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Ivan Navi

Как поделился артист, президент Украины высказал на мировой арене мнение многих граждан относительно ситуации вокруг войны. Хотя, "градус" на дебатах, по его мнению, был слишком высоким.

"Я прежде всего поддерживаю Вооруженные силы Украины. Я больше сконцентрирован на помощи нашей армии, я направлен туда. Зеленский молодец, потому что он показал свои стальные яйца, и большинство украинцев его поддерживают. Он большой молодец, потому что не прогнулся. Я не в состоянии его судить, потому что не знаю всех подробностей, но немного накал этот можно было снизить. Но он отстаивал мнение многих украинцев", — поделился мнением певец.

Ivan Navi. Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Влад Дарвин

Певец считает, что после дебатов с Трампом Украина в очередной раз заручилась мощной поддержкой со стороны Европы и американского народа.

"Это поддержка Украины от всего мира, от всех топовых политиков Европы, от главных европейских стран и от народа Америки. Ведь многие американцы отреагировали одобрительно на поддержку нашего президента. Я считаю, что наш президент дал потом хорошее интервью и прошелся по важным тезисам для нашего общества. Я надеюсь, что диалог с США возобновится и все же они поймут, что Украина борется за право на жизнь для всей планеты, право на демократию", — сказал Дарвин.

Влад Дарвин. Фото: instagram.com/darwinvlad

Мария Бурмака

Народная артистка Украины уверена, что впереди нашу страну еще ждут непростые испытания. Для этого, по мнению певицы, украинцы должны объединиться и поддерживать друг друга.

"Наш президент — не дипломат, но он и не учился на дипломата. Но он не тряпка. Он ответил по-мужски. Оно произошло, как произошло. Администрация Америки в Европе также демонстрировала неуважение к европейским лидерам и никто им не ответил, кроме нашего президента.

Сейчас нам всем надо быть вместе, потому что легко не будет. Мир уже никогда не будет таким, как раньше. То, что мировые лидеры выразили поддержку Украине и президенту, это очень приятно и это очень правильно. Все же справедливость есть", — заявила Бурмака.

Мария Бурмака. Фото: instagram.com/mariaburmaka

Ранее мы писали, как мировые знаменитости отреагировали на дебаты между Зеленским и Трампом. А также писали о том, что Адам Сэндлер намекнул на спор президентов Украины и США на "Оскаре-2025".