Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські рятувальники працювали на окупантів — вирок суду

Українські рятувальники працювали на окупантів — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 01:03
Працівники ДСНС перейшли на бік окупантів — як їх покарав суд
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Сержант і молодший сержант служби цивільного захисту ДСНС під час активної фази бойових дій у 2022 році не схотіли залишати Лиман і погодилися працювати на ворога. В Україні колаборантам заочно обрали покарання.

Про це 19 вересня повідомили в Донецькій обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Коли Лиман захопили російські війська, фігуранти влаштувалися до окупантів на роботу. Один із них обійняв посаду старшого пожежного-рятувальника, інший — пожежного-рятувальника. Обидва чоловіки виконували завдання окупаційної адміністрації, а, коли в жовтні 2022 року місто звільнили ЗСУ, утекли разом зі своїми роботодавцями.

Рішення суду 

Одного зі зрадників засудили до 13 років ув'язнення з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах ДСНС і державної влади України впродовж 15 років. Іншому колишньому рятувальнику призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Крім того, він протягом 12 років не зможе обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. В обох засуджених конфіскують майно. Наразі фігурантів розшукують.

Нагадаємо, начальник караулу ДСНС на смерть збив пішохода. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі. 

Також ми повідомляли про вирок військовому, який побив людей у парку. Чоловіка оштрафували.

суд ДСНС держзрада окупація судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації