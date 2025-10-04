Працівники ДСНС перейшли на бік окупантів — як їх покарав суд

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Сержант і молодший сержант служби цивільного захисту ДСНС під час активної фази бойових дій у 2022 році не схотіли залишати Лиман і погодилися працювати на ворога. В Україні колаборантам заочно обрали покарання.

Про це 19 вересня повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

Коли Лиман захопили російські війська, фігуранти влаштувалися до окупантів на роботу. Один із них обійняв посаду старшого пожежного-рятувальника, інший — пожежного-рятувальника. Обидва чоловіки виконували завдання окупаційної адміністрації, а, коли в жовтні 2022 року місто звільнили ЗСУ, утекли разом зі своїми роботодавцями.

Рішення суду

Одного зі зрадників засудили до 13 років ув'язнення з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах ДСНС і державної влади України впродовж 15 років. Іншому колишньому рятувальнику призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Крім того, він протягом 12 років не зможе обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. В обох засуджених конфіскують майно. Наразі фігурантів розшукують.

