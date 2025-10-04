Видео
Украинские спасатели работали на оккупантов — приговор суда

Украинские спасатели работали на оккупантов — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 01:03
Работники ГСЧС перешли на сторону оккупантов — как их наказал суд
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

Сержант и младший сержант службы гражданской защиты ГСЧС во время активной фазы боевых действий в 2022 году не захотели покидать Лиман и согласились работать на врага. В Украине коллаборационистам заочно избрали наказание.

Об этом 19 сентября сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

Когда Лиман захватили российские войска, фигуранты устроились к оккупантам на работу. Один из них занял должность старшего пожарного-спасателя, другой — пожарного-спасателя. Оба мужчины выполняли задания оккупационной администрации, а, когда в октябре 2022 года город освободили ВСУ, сбежали вместе со своими работодателями.

Решение суда

Одного из предателей приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать любые должности в органах ГСЧС и государственной власти Украины в течение 15 лет. Другому бывшему спасателю назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Кроме того, он в течение 12 лет не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. У обоих осужденных конфискуют имущество. На данный момент фигурантов разыскивают.

Напомним, начальник караула ГСЧС насмерть сбил пешехода. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Также мы сообщали о приговоре военному, который избил людей в парке. Мужчину оштрафовали.

суд ГСЧС госизмена оккупация судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
