Работники ГСЧС перешли на сторону оккупантов — как их наказал суд

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

Сержант и младший сержант службы гражданской защиты ГСЧС во время активной фазы боевых действий в 2022 году не захотели покидать Лиман и согласились работать на врага. В Украине коллаборационистам заочно избрали наказание.

Об этом 19 сентября сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Детали дела

Когда Лиман захватили российские войска, фигуранты устроились к оккупантам на работу. Один из них занял должность старшего пожарного-спасателя, другой — пожарного-спасателя. Оба мужчины выполняли задания оккупационной администрации, а, когда в октябре 2022 года город освободили ВСУ, сбежали вместе со своими работодателями.

Решение суда

Одного из предателей приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать любые должности в органах ГСЧС и государственной власти Украины в течение 15 лет. Другому бывшему спасателю назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Кроме того, он в течение 12 лет не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. У обоих осужденных конфискуют имущество. На данный момент фигурантов разыскивают.

