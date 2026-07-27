Українські пісні від Потапа та Насті: коли чекати

Потап і Настя Каменських на фестивалі в Юрмалі. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Репер і продюсер Потап прокоментував, чи варто шанувальникам чекати на повністю україномовні пісні від дуету "Потап і Настя". Артист також пояснив, чому проєкт досі залишається переважно російськомовним.

Про це Потап сказав на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву" в Юрмалі у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Чи співатимуть "Потап і Настя" українською

Під час спілкування журналісти запитали у Потапа, чи з'являться у дуету композиції українською мовою. Артист відповів, що така робота вже триває.

"Звичайно будуть, ми працюємо над цим. Ви знаєте, в нашій новій пісні "Ay, mi amor?" чотири мови, і одна з них — українська", — сказав він.

Після цього журналіст уточнив, коли вийде пісня, повністю виконана українською мовою. На це артист відповів, що поки не може назвати конкретної дати.

"Ми не знаємо. Потап і Настя — більше російськомовний проєкт, але ми працюємо над цим. Тому почекайте, все буде", — заявив Потап.

Зазначимо, фестиваль "Рандеву" тривав з 24 по 26 липня в Юрмалі (Латвія). Організатори називають його одним із найочікуваніших музичних заходів літа в Балтії, який традиційно збирає артистів світового рівня та популярних латвійських виконавців.

У програмі був виступ Потапа та Насті Каменських, які возз'єдналися на сцені через дев'ять років. Артисти виконали пісні свого дуету російською мовою.

Як писали Новини.LIVE, раніше Потап розповів, що не залишав бізнес в Україні. За його словами, усі проєкти працюють. Водночас він жартома відповів на запитання, чи буде концерт Насті і Потапа у Києві.

Водночас латвійська співачка Лайма Вайкуле висловилася про можливий напад РФ на країни Балтії. Вона зізналася, що хоче вірити у здоровий глузд.