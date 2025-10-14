Відео
Головна Новини дня Українські біженці у Польщі — влада країни зробила гучну заяву

Українські біженці у Польщі — влада країни зробила гучну заяву

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:50
в сео заг - Польща більше не може приймати біженців з України
Біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

Польща більше не може приймати українських біженців без їхньої асиміляції. Перевантаження системи може створити проблеми для польського суспільства.

Про це заявив керівник Управління міжнародної політики при польському президенті Марцін Пшидат в ефірі RFM 24.

Біженці з України в Польщі

Пшидат повідомив, що кількість українців у Польщі досягла межі, яка перевищує "можливості поглинання". 

"Коли масштаб перевищує можливості поглинання, коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. А ми не хочемо таких проблем у Польщі… У цьому сенсі ми вже на межі. Ми не можемо більше прийняти", — наголосив Пшидат.

Він додав, що українських біженців у Польщі слід поступово "інкультурувати", зокрема через систему освіти, щоб забезпечити їхню інтеграцію в польське суспільство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише деякі українці можуть отримати дозвіл на постійне проживання у Великій Британії.

Також значні зміни для біженців готують США.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
