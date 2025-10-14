в сео заг - Польща більше не може приймати біженців з України

Біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

Польща більше не може приймати українських біженців без їхньої асиміляції. Перевантаження системи може створити проблеми для польського суспільства.

Про це заявив керівник Управління міжнародної політики при польському президенті Марцін Пшидат в ефірі RFM 24.

Біженці з України в Польщі

Пшидат повідомив, що кількість українців у Польщі досягла межі, яка перевищує "можливості поглинання".

"Коли масштаб перевищує можливості поглинання, коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. А ми не хочемо таких проблем у Польщі… У цьому сенсі ми вже на межі. Ми не можемо більше прийняти", — наголосив Пшидат.

Він додав, що українських біженців у Польщі слід поступово "інкультурувати", зокрема через систему освіти, щоб забезпечити їхню інтеграцію в польське суспільство.

