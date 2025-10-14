Видео
Украинские беженцы в Польше — в стране сделали громкое заявление

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:50
Польша больше не может принимать беженцев из Украины
Беженцы. Фото иллюстративное: УНИАН

Польша больше не может принимать украинских беженцев без их ассимиляции. Перегрузка системы может создать проблемы для польского общества.

Об этом заявил руководитель Управления международной политики при польском президенте Марцин Пшидат в эфире RFM 24.

Читайте также:

Беженцы из Украины в Польше

Пшидат сообщил, что количество украинцев в Польше достигло предела, который превышает "возможности поглощения".

"Когда масштаб превышает возможности поглощения, когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. А мы не хотим таких проблем в Польше... В этом смысле мы уже на грани. Мы не можем больше принять", — подчеркнул Пшидат.

Он добавил, что украинских беженцев в Польше следует постепенно "инкультурировать", в частности через систему образования, чтобы обеспечить их интеграцию в польское общество.

Напомним, ранее сообщалось, что лишь некоторые украинцы могут получить разрешение на постоянное проживание в Великобритании.

Также значительные изменения для беженцев готовят США.

Польша украинцы беженцы переселенцы украинцы в Польше
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
