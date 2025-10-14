Польша больше не может принимать беженцев из Украины

Беженцы. Фото иллюстративное: УНИАН

Польша больше не может принимать украинских беженцев без их ассимиляции. Перегрузка системы может создать проблемы для польского общества.

Об этом заявил руководитель Управления международной политики при польском президенте Марцин Пшидат в эфире RFM 24.

Беженцы из Украины в Польше

Пшидат сообщил, что количество украинцев в Польше достигло предела, который превышает "возможности поглощения".

"Когда масштаб превышает возможности поглощения, когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. А мы не хотим таких проблем в Польше... В этом смысле мы уже на грани. Мы не можем больше принять", — подчеркнул Пшидат.

Он добавил, что украинских беженцев в Польше следует постепенно "инкультурировать", в частности через систему образования, чтобы обеспечить их интеграцию в польское общество.

