Головна Новини дня Українські бійці збили крилату ракету зі старої ЗУ-23-2 — відео

Українські бійці збили крилату ракету зі старої ЗУ-23-2 — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:26
Бійці ЗСУ збили ворожу ракету з радянської зенітки ЗУ-23-2
Боєць ЗСУ за зенітною установкою ЗУ-23-2. Фото ілюстративне: кадр з відео

Під час останньої повітряної атаки на Київ бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону однієї з українських бригад довели, що навіть стара техніка у вмілих руках може дати вражаючий результат. Зокрема, їм вдалося знешкодити ракету "Іскандер" із радянської установки ЗУ-23-2.

Відео збиття ракети поділилися у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте також:

Українські військові майстерно знищили ракету з радянської зенітки

Збити крилату ракету зі старої радянської ЗУ-23-2 — завдання майже нереальне, адже ця установка створювалася для інших цілей і значно поступається сучасним системам ППО.

Військові зуміли влучно відкрити вогонь і збити крилату ракету противника, використовуючи ЗУ-23-2, вік якої, як жартома зазначили у пресслужбі, перевищує покоління тих, хто нині стоїть на захисті столиці. 

"Збити крилату ракету із ЗУшки, яка старша за твого батька, — це велике везіння, помножене на велику майстерність", — зазначили у відомстві.

null
Зенітна установка ЗУ-23-2

ЗУ-23-2 — це радянська 23-міліметрова зенітна установка, розроблена ще наприкінці 1950-х років і прийнята на озброєння у 1960-х. Вона складається з двох автоматичних гармат калібру 23 мм та призначена для боротьби з низьколітаючими повітряними цілями на відстані до 2,5 км і висоті до 1,5 км.

Попри "поважний вік", ця зенітка й досі використовується у багатьох країнах світу, адже залишається ефективною проти літаків, вертольотів, дронів і навіть наземних цілей.

Нагадаємо, бійці ГУР поділилися кадрами, як бійці майстерно вистежують та знищують росіян та їхні укриття на фронті.

Також бійці 41-ї ОМБр показали, як дронами нищать ворога на Сумщині

ЗСУ ППО ракети ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
