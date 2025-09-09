Бойцы ВСУ сбили вражескую ракету из советской зенитки ЗУ-23-2

Боец ВСУ за зенитной установкой ЗУ-23-2. Фото иллюстративное: кадр из видео

Во время последней воздушной атаки на Киев бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона одной из украинских бригад доказали, что даже старая техника в умелых руках может дать впечатляющий результат. В частности, им удалось обезвредить ракету "Искандер" с советской установки ЗУ-23-2.

Видео сбития ракеты поделились в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Украинские военные мастерски уничтожили ракету из советской зенитки

Сбить крылатую ракету из старой советской ЗУ-23-2 — задача почти нереальная, ведь эта установка создавалась для других целей и значительно уступает современным системам ПВО.

Военные сумели метко открыть огонь и сбить крылатую ракету противника, используя ЗУ-23-2, возраст которой, как в шутку отметили в пресс-службе, превышает поколение тех, кто сейчас стоит на защите столицы.

"Сбить крылатую ракету из ЗУшки, которая старше твоего отца, — это большое везение, умноженное на большое мастерство", — отметили в ведомстве.

Зенитная установка ЗУ-23-2

ЗУ-23-2 — это советская 23-миллиметровая зенитная установка, разработанная еще в конце 1950-х годов и принятая на вооружение в 1960-х. Она состоит из двух автоматических пушек калибра 23 мм и предназначена для борьбы с низколетящими воздушными целями на расстоянии до 2,5 км и высоте до 1,5 км.

Несмотря на "почтенный возраст", эта зенитка до сих пор используется во многих странах мира, ведь остается эффективной против самолетов, вертолетов, дронов и даже наземных целей.

Напомним, бойцы ГУР поделились кадрами, как бойцы мастерски выслеживают и уничтожают россиян и их укрытия на фронте.

Также бойцы 41-й ОМБр показали, как дронами уничтожают врага на Сумщине.