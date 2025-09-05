Бойцы 41-й бригады показали как уничтожают врага на Сумщине

"Привиди" 41-й бригады уничтожают врага на Сумщине — видео
На Сумщине действует рота беспилотных авиационных комплексов "Привид" 41-й отдельной механизированной бригады. Украинские операторы дронов показали на видео, свое высокое мастерство в обнаружении и уничтожении противника, который пытается скрыть свою технику и позиции различными методами маскировки.
Видео опубликовали на странице 41-й отдельной механизированной бригады в Facebook.
Украинские защитники показали, как искусно атакуют дронами позиции оккупантов
Военные отметили, что российские войска прячут технику и свои позиции самыми разнообразными методами.
Однако несмотря на все ухищрения, вражеские силы не могут избежать ударов — дроны эффективно разоблачают и обезвреживают цели, нанося противнику существенные потери.
Напомним, россияне прибегают к различным хитростям, чтобы продвигаться на фронте. В ГУР показали видео, как бойцы ВСУ обнаружили российского солдата, который надел "плащ-невидимку".
А в ГПСУ обнародовали видео, как бойцы ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Донецкой области.
