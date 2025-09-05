Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Привиди" 41-ї бригади нищать ворога на Сумщині — відео

"Привиди" 41-ї бригади нищать ворога на Сумщині — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 09:08
Бійці 41-ї бригади показали як нищать ворога на Сумщині
Військовослужбовець ЗСУ готує дрон до атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сумщині діє рота безпілотних авіаційних комплексів "Привид" 41-ї окремої механізованої бригади. Українські оператори дронів показали на відео, свою високу майстерність у виявленні та знищенні противника, який намагається приховати свою техніку та позиції різними методами маскування.

Відео опублікували на сторінці 41-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Українські захисники показали, як майстерно атакують дронами позиції окупантів

Військові зазначили, що російські війська ховають техніку та свої позиції найрізноманітнішими методами.

Однак попри всі хитрощі, ворожі сили не можуть уникнути ударів — дрони ефективно викривають і знешкоджують цілі, завдаючи противнику суттєвих втрат. 

Нагадаємо, росіяни вдаються до різних хитрощів, щоб просуватися на фронті. В ГУР показали відео, як бійці ЗСУ виявили російського солдата, що вдягнув "плащ-невидимку".

А в ДПСУ оприлюднили відео, як бійці ЗСУ завдали точних ударів по окупантах на Донеччині.

ЗСУ безпілотники Сумська область дрони фронт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації