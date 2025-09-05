Бійці 41-ї бригади показали як нищать ворога на Сумщині

Військовослужбовець ЗСУ готує дрон до атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сумщині діє рота безпілотних авіаційних комплексів "Привид" 41-ї окремої механізованої бригади. Українські оператори дронів показали на відео, свою високу майстерність у виявленні та знищенні противника, який намагається приховати свою техніку та позиції різними методами маскування.

Відео опублікували на сторінці 41-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Українські захисники показали, як майстерно атакують дронами позиції окупантів

Військові зазначили, що російські війська ховають техніку та свої позиції найрізноманітнішими методами.

Однак попри всі хитрощі, ворожі сили не можуть уникнути ударів — дрони ефективно викривають і знешкоджують цілі, завдаючи противнику суттєвих втрат.

Нагадаємо, росіяни вдаються до різних хитрощів, щоб просуватися на фронті. В ГУР показали відео, як бійці ЗСУ виявили російського солдата, що вдягнув "плащ-невидимку".

А в ДПСУ оприлюднили відео, як бійці ЗСУ завдали точних ударів по окупантах на Донеччині.