Вибори у Конгрес США — українське питання відійде на другий план

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Політика США поступово входить у виборчий цикл і вже з літа вся увага Білого дому зосередиться на внутрішній кампанії перед виборами. Так, українське питання відійде на другий план.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE 27 січня.

Гончаренко зазначив українське питання у США не зникне, але відійде на другий план. За його словами, в американців є свій внутрішній політичний цикл. В них на початку листопада будуть вибори і вже влітку буде йти кампанія.

"Не треба переоцінювати українське питання у внутрішніх політичних американських дискусіях, але й не треба недооцінювати. Умовно кажучи, якщо Трампу вдасться завершити війну, я не думаю, що це йому додасть супер багато голосів республіканців. Але якщо йому не вдасться, то це точно може забрати з того погляду, що він стане об'єктом для критики, оскільки не зміг завершити війну за 24 години, як і обіцяв", — сказав нардеп.

Також він додав, що з літа пріоритетом Трампа стане внутрішня політика США, вибори і він на це буде витрачати весь свій час. Йому буде вже не до нашої війни та не до багатьох інших подій у світі. За наявною інформацією, саме травень у США називають неформальним дедлайном — після цього американська сторона може вийти з переговорного процесу.

Зазначимо, у листопаді 2026 року відбудуться вибори до Конгресу США. Американці обиратимуть депутатів у всіх 435 округах у кожному штаті, а також п'ятьох із шести делегатів без права голосу від округу Колумбія.

