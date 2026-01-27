Відео
Головна Новини дня Українське питання у США відійде на другий план — яка причина

Українське питання у США відійде на другий план — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:52
Вибори у Конгрес США — українське питання відійде на другий план
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Політика США поступово входить у виборчий цикл і вже з літа вся увага Білого дому зосередиться на внутрішній кампанії перед виборами. Так, українське питання відійде на другий план.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE 27 січня. 

Як зміниться політика США щодо України перед виборами

Гончаренко зазначив українське питання у США не зникне, але відійде на другий план. За його словами, в американців є свій внутрішній політичний цикл. В них на початку листопада будуть вибори і вже влітку буде йти кампанія.

"Не треба переоцінювати українське питання у внутрішніх політичних американських дискусіях, але й не треба недооцінювати. Умовно кажучи, якщо Трампу вдасться завершити війну, я не думаю, що це йому додасть супер багато голосів республіканців. Але якщо йому не вдасться, то це точно може забрати з того погляду, що він стане об'єктом для критики, оскільки не зміг завершити війну за 24 години, як і обіцяв", — сказав нардеп. 

Також він додав, що з літа пріоритетом Трампа стане внутрішня політика США, вибори і він на це буде витрачати весь свій час. Йому буде вже не до нашої війни та не до багатьох інших подій у світі. За наявною інформацією, саме травень у США називають неформальним дедлайном — після цього американська сторона може вийти з переговорного процесу.

Зазначимо, у листопаді 2026 року відбудуться вибори до Конгресу США. Американці обиратимуть депутатів у всіх 435 округах у кожному штаті, а також п'ятьох із шести делегатів без права голосу від округу Колумбія. 

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, коли відбудеться наступний раунд переговорів. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені.

Водночас нардеп Роман Костенко заявив, що закінчення війни у найближчій перспективі не буде. Кремль лише імітує готовність до перемир'я. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
