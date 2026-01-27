Выборы в Конгресс США — украинский вопрос отойдет на второй план

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Политика США постепенно входит в избирательный цикл и уже с лета все внимание Белого дома сосредоточится на внутренней кампании перед выборами. Так, украинский вопрос отойдет на второй план.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE 27 января.

Как изменится политика США в отношении Украины перед выборами

Гончаренко отметил украинский вопрос в США не исчезнет, но отойдет на второй план. По его словам, у американцев есть свой внутренний политический цикл. У них в начале ноября будут выборы и уже летом будет идти кампания.

"Не надо переоценивать украинский вопрос во внутренних политических американских дискуссиях, но и не надо недооценивать. Условно говоря, если Трампу удастся завершить войну, я не думаю, что это ему добавит супер много голосов республиканцев. Но если ему не удастся, то это точно может забрать с той точки зрения, что он станет объектом для критики, поскольку не смог завершить войну за 24 часа, как и обещал", — сказал нардеп.

Также он добавил, что с лета приоритетом Трампа станет внутренняя политика США, выборы и он на это будет тратить все свое время. Ему будет уже не до нашей войны и не до многих других событий в мире. По имеющейся информации, именно май в США называют неформальным дедлайном — после этого американская сторона может выйти из переговорного процесса.

Отметим, в ноябре 2026 года состоятся выборы в Конгресс США. Американцы будут выбирать депутатов во всех 435 округах в каждом штате, а также пятерых из шести делегатов без права голоса от округа Колумбия.

Напомним, ранее Зеленский сказал, когда состоится следующий раунд переговоров. Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы.

В то же время нардеп Роман Костенко заявил, что окончания войны в ближайшей перспективе не будет. Кремль лишь имитирует готовность к перемирию.