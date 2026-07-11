Нічна атака РФ на Україну 11 липня: ППО знищила 111 дронів і 2 ракети Х-59/69

Протиповітряна оборона. Фото: armyinform

У ніч проти 11 липня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, керовані авіаракети та ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 113 ворожих цілей, серед яких дві ракети Х-59/69 та 111 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Атака РФ на Україну в ніч проти 11 липня

У ніч на 11 липня, починаючи з 18:00 10 липня, російська армія атакувала Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував шість балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" із території Брянської області РФ, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованого Криму, а також дві протирадіолокаційні ракети Х-31 із акваторії Чорного моря.

Крім того, росіяни запустили 121 ударний безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" з різних напрямків.

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Станом на 08:30 українська ППО знищила або придушила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет та семи ударних БпЛА у 11 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще у трьох місцях.

Інформація щодо застосування двох протирадіолокаційних ракет Х-31 наразі уточнюється. Даних про руйнування та постраждалих не надходило.

Інформація про кількість збитих та подавлених цілей. Фото: Повітряні Сили України

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна визначила три основні напрями для посилення системи протиповітряної оборони. Серед пріоритетів — отримання дозволу на виробництво комплексів Patriot, забезпечення ракетами до цих систем та збільшення підтримки від європейських партнерів. За словами глави держави, паралельно Україна разом із союзниками працює над розробкою власної системи протиракетної оборони, яка має посилити захист країни від балістичних загроз.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Анкарі. Під час переговорів сторони обговорили зміцнення української ППО, забезпечення систем Patriot необхідними ракетами та подальший розвиток оборонного партнерства. Окремо увагу приділили формуванню Антибалістичної коаліції, а також спільному виробництву озброєння між Україною та союзниками.