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Главная Новости дня Украинская ПВО отразила массированную атаку РФ: уничтожено 113 вражеских целей

Украинская ПВО отразила массированную атаку РФ: уничтожено 113 вражеских целей

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 09:43
Ночная атака РФ на Украину 11 июля: ПВО уничтожила 111 дронов и 2 ракеты Х-59/69
Противовоздушная оборона. Фото: armyinform

В ночь на 11 июля российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине, применив баллистические ракеты, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 113 вражеских целей, среди которых две ракеты Х-59/69 и 111 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Атака РФ на Украину в ночь на 11 июля

В ночь на 11 июля, начиная с 18:00 10 июля, российская армия атаковала Украину ракетами и беспилотниками различных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил шесть баллистических ракет "Искандер-М/С-400" с территории Брянской области РФ, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма, а также две противорадиолокационные ракеты Х-31 из акватории Черного моря.

Кроме того, россияне запустили 121 ударный беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" с разных направлений.

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Воздушное нападение отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила или перехватила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных БПЛА в 11 локациях. Также обломки сбитых целей упали ещё в трёх местах.

Информация о применении двух противорадиолокационных ракет Х-31 в настоящее время уточняется. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Украинская ПВО отразила массированную атаку РФ: уничтожено 113 вражеских целей - фото 1
Информация о количестве сбитых и подавленных целей. Фото: Воздушные Силы Украины.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина определила три основных направления для укрепления системы противовоздушной обороны. Среди приоритетов — получение разрешения на производство комплексов Patriot, обеспечение ракетами для этих систем и увеличение поддержки со стороны европейских партнеров. По словам главы государства, параллельно Украина вместе с союзниками работает над разработкой собственной системы противоракетной обороны, которая должна усилить защиту страны от баллистических угроз.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление украинской ПВО, обеспечение систем Patriot необходимыми ракетами и дальнейшее развитие оборонного партнерства. Отдельное внимание было уделено формированию Антибаллистической коалиции, а также совместному производству вооружений между Украиной и союзниками.

ПВО война в Украине атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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