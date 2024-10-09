Старовинні українські копійки можуть коштувати до 14 тисяч гривень

Колекціонер тримає монети. Фото ілюстративне: antiques-consulting

Старовинні українські монети користуються не абияким попитом у нумізматів, які готові викласти за нові екземпляри великі гроші. Наприклад, навіть за одну копійку можна отримати до 14 тисячі гривень — залежно від року випуску.

Про це повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Рідкісні копійки 1992 року

За екземпляр української копійки 1992 року різновиду 1.35АА нумізмати можуть заплатити понад 11 000 гривень. Цю монету відрізняють:

ступінчаста верхівка правого верхнього листа;

маленькі ягоди.

Рідкісна монета номіналом 1 копійка 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

Копійка 1992 року різновиду 1.11АЕ на спеціалізованих аукціонах може коштувати від 4 000 до 14 000 гривень. Впізнати таку монету можна за:

округлою верхівкою правого верхнього листа;

великими ягодами.

Рідкісна монета номіналом 1 копійка 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

Цінуються й однокопійчані монети 1996 року:

екземпляр 1БА з великими ягодами можна продати за ціною від 1 300 гривень до 2 000 гривень;

екземпляр 1БВ з маленькими ягодами — від 2 500 гривень до 3 000 гривень.

"Копійка 1996 року зустрічалась не тільки в наборах НБУ — іноді її знаходили в обігу. Проте монети з обігу дешевші, ніж копійки з набору", — кажуть фахівці.

Рідкісна монета номіналом 1 копійка 1996 року. Фото: Монетки-ягідки

Нагадаємо, серед випущених у 1992 році монет номіналом 1 гривня є рідкісні різновиди, за які нумізмати готові платити великі гроші. Зокрема, за одну таку рідкісну монету можна виручити майже тисячу доларів.

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