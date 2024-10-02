Продати монети України — скільки коштує 1 гривня 1992 року

Стара монета номіналом 1 гривня. Фото: freepik.com

Серед випущених у 1992 році монет номіналом 1 гривня є рідкісні різновиди, за які нумізмати готові платити великі гроші. Зокрема, за одну таку рідкісну монету можна виручити майже тисячу доларів.

Про це повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Рідкісна монета 1 гривня 1992 року

Фахівці розповіли, що за екземпляр 1992 року різновиду 1.1ААг можуть заплатити від 12 000 до 37 000 грн. Цю монету можна впізнати за гладким гуртом без напису.

"На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням написів", — зазначається на порталі.

Рідкісна монета номіналом 1 гривня 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

Крім гладкого кута, монети номіналом 1 гривня є рідкісними, коли на гурті виготовлені написи з датами 1994 та 1995, які відділяють три крапки.

"Плашки для нанесення гуртового напису швидко зносились, тому спеціалісти працювали над розробкою нових. Пізніше були виготовлені плашки з датами 1994 та 1995. Дату з обох сторін так само відділяли три крапки. Пробні гривні карбували англійськими пуансонами з датою 1992, тому вийшло що на полі монети вказана дата 1992, а на гурті — 1994 або 1995", — йдеться у повідомленні.

Рідкісна монета номіналом 1 гривня 1992 року. Фото: Монетки-ягідки

За даними експертів, на замовлення НБУ було випущено всього 150 екземплярів монети 1 гривня з написом на гурті. Вартість металевої гривні 1992 року з датами 1994 або 1995 на гурті коливається в межах 15000-20000 гривень.

Де продати 1 гривню 1992 року

На порталі "Монетки-ягідки" повідомили, що в Україні рідкісні монети 1 грн 1992 року продають на аукціонах Віоліті, New Auction, форум "Монети ІТК".

Однак людям, які хочуть купити 1 гривню 1992 року, варто обов'язково проконсультуватися зі спеціалістами, тому що на аукціонах часто продають фальшивки чи копії під виглядом оригіналу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, за скільки можна продати старих 25 копійок та який вигляд має ця монета.