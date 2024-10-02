Продать монеты Украины — сколько стоит 1 гривна 1992 года

Старая монета номиналом 1 гривна. Фото: freepik.com

Среди выпущенных в 1992 году монет номиналом 1 гривна есть редкие разновидности, за которые нумизматы готовы платить большие деньги. В частности, за одну такую редкую монету можно выручить около тысячи долларов.

Об этом сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Читайте также:

Редкая монета 1 гривна 1992 года

Специалисты рассказали, что за экземпляр 1992 разновидности 1.1ААг могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкой группе без надписи.

"На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на группе, то есть группа гладкая. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", — отмечается на портале.

Редкая монета достоинством 1 гривна 1992 года. Фото: Монетки-ягодки

Кроме гладкого угла, монеты номиналом 1 гривна редки, когда на группе изготовлены надписи с датами 1994 и 1995, которые отделяют три точки.

"Плашки для нанесения оптовой надписи быстро износились, поэтому специалисты работали над разработкой новых. Позже были изготовлены плашки с датами 1994 и 1995. Дату с обеих сторон так же отделяли три точки. Пробные гривны чеканили английскими пуансонами с датой 1992, поэтому получилось что на поле монеты указана дата 1992, а на гурте — 1994 или 1995", — говорится в сообщении.

Редкая монета достоинством 1 гривна 1992 года. Фото: Монетки-ягодки

По данным экспертов, по заказу НБУ было выпущено всего 150 экземпляров монеты 1 гривна с надписью на группе. Стоимость металлической гривны 1992 года с датами 1994 или 1995 в группе колеблется в пределах 15000-20000 гривен.

Где продать 1 гривну 1992 года

На портале "Монетки-ягодки" сообщили, что в Украине редкие монеты 1 грн 1992 продают на аукционах Виолити, New Auction, форум "Монеты ИТК".

Однако людям, желающим купить 1 гривну 1992 года, следует обязательно проконсультироваться со специалистами, потому что на аукционах часто продают фальшивки или копии под видом оригинала.

Напомним, недавно мы писали, за сколько можно продать старых 25 копеек и как выглядит эта монета.