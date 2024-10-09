Старинные украинские копейки могут стоить до 14 тысяч гривен

Коллекционер держит монеты. Фото иллюстративное: antiques-consulting

Старинные украинские монеты пользуются большим спросом у нумизматов, которые готовы выложить за новые экземпляры большие деньги. Например, даже за одну копейку можно получить до 14 тысяч гривен — в зависимости от года выпуска.

Об этом сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

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За экземпляр украинской копейки 1992 разновидности 1.35АА нумизматы могут заплатить более 11 000 гривен. Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Редкая монета достоинством 1 копейка 1992 года. Фото: Монетки-ягодки

Копейка 1992 разновидности 1.11АЭ на специализированных аукционах может стоить от 4 000 до 14 000 гривен. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

крупным ягодами.

Редкая монета достоинством 1 копейка 1992 года. Фото: Монетки-ягодки

Ценят и однокопеечные монеты 1996 года:

экземпляр 1БА с крупными ягодами можно продать по цене от 1300 гривен до 2000 гривен;

экземпляр 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 гривен до 3 000 гривен.

"Копейка 1996 года встречалась не только в наборах НБУ — иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", — говорят специалисты.

Редкая монета достоинством 1 копейка 1996 года. Фото: Монетки-ягодки

Напомним, среди выпущенных в 1992 году монет номиналом 1 гривна есть редкие разновидности, за которые нумизматы готовы платить большие деньги. В частности, за одну такую редкую монету можно выручить около тысячи долларов.

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