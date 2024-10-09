Старинные украинские копейки могут стоить до 14 тысяч гривен

Украинская копейка — нумизматы платят сумасшедшие деньги за старые монеты
Старинные украинские монеты пользуются большим спросом у нумизматов, которые готовы выложить за новые экземпляры большие деньги. Например, даже за одну копейку можно получить до 14 тысяч гривен — в зависимости от года выпуска.
Об этом сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Редкие копейки 1992
За экземпляр украинской копейки 1992 разновидности 1.35АА нумизматы могут заплатить более 11 000 гривен. Эту монету отличают:
- ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
- маленькие ягоды.
Копейка 1992 разновидности 1.11АЭ на специализированных аукционах может стоить от 4 000 до 14 000 гривен. Узнать такую монету можно по:
- округлой верхушке правого верхнего листа;
- крупным ягодами.
Ценят и однокопеечные монеты 1996 года:
- экземпляр 1БА с крупными ягодами можно продать по цене от 1300 гривен до 2000 гривен;
- экземпляр 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 гривен до 3 000 гривен.
"Копейка 1996 года встречалась не только в наборах НБУ — иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", — говорят специалисты.
Напомним, среди выпущенных в 1992 году монет номиналом 1 гривна есть редкие разновидности, за которые нумизматы готовы платить большие деньги. В частности, за одну такую редкую монету можно выручить около тысячи долларов.
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