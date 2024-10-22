Франція виділить Україні 200 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури

Працівник на виробництві. Ілюстративне фото: pixels.com

Україна отримає грант на 200 мільйонів євро від Франції для підтримки економіки. Відповідну грантову угоду підписали перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також:

Куди підуть гроші від французського гранту

Згідно з умовами угоди, виділений грант піде на зусилля з відновлення і підтримки критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки.

За ловами Вейсьєра, проєкти для фінансування визначає українська сторона, щодо них ухвалюють рішення, після чого їх прийме французька сторона і виділяє гроші. Реалізація вже ухвалених проєктів може розпочатися цього року, за кілька тижнів.

Зі свого боку Свириденко зазначила, що наразі не може назвати конкретних договорів, які реалізовуватимуться в межах угоди, оскільки треба дочекатися їх затвердження французькою стороною.

За її словами, з українського боку учасниками договорів у рамках угоди будуть переважно міністерства як центральні органи виконавчої влади, які ініціювали проєкти.

Але серед проєктів, на які планують виділити гранти, Свириденко назвала напрямки, серед яких розмінування території України, а також сфера охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

Нагадаємо, Франція передала для Сил оборони системи новітніх безпілотників виробництва компанії Delair. У матеріалі Новини.LIVE розповіли, чим вони особливі.

Також голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про передачу Україні перших літаків Mirage 2000 вже на початку 2025 року.