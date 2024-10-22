Франция выделит Украине 200 миллионов евро в поддержку критической инфраструктуры

Украинская экономика получит грант от Франции — на что пойдут 200 миллионов евро
Украина получит грант в 200 миллионов евро от Франции для поддержки экономики. Соответствующее грантовое соглашение подписали первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Куда пойдут деньги от французского гранта
Согласно условиям соглашения выделенный грант пойдет на усилия по восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики.
По ловам Вейсьера, проекты для финансирования определяет украинская сторона, по ним принимают решения, после чего их одобряет французская сторона и выделяет деньги. Реализация уже принятых проектов может начаться в этом году, через несколько недель.
Со своей стороны, Свириденко отметила, что пока не может назвать конкретных договоров, которые будут реализовываться в рамках соглашения, поскольку нужно дождаться их утверждения французской стороной.
По ее словам, с украинской стороны участниками договоров в рамках соглашения будут преимущественно министерства как центральные органы исполнительной власти, инициировавшие проекты.
Но среди проектов, на которые планируется выделить гранты, Свириденко назвала направления, среди которых разминирование территории Украины, а также сфера здравоохранения, поддержание критической инфраструктуры, водоснабжения и энергетики.
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