Франция выделит Украине 200 миллионов евро в поддержку критической инфраструктуры

Работник на производстве. Иллюстративное фото: pixels.com

Украина получит грант в 200 миллионов евро от Франции для поддержки экономики. Соответствующее грантовое соглашение подписали первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно условиям соглашения выделенный грант пойдет на усилия по восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики.

По ловам Вейсьера, проекты для финансирования определяет украинская сторона, по ним принимают решения, после чего их одобряет французская сторона и выделяет деньги. Реализация уже принятых проектов может начаться в этом году, через несколько недель.

Со своей стороны, Свириденко отметила, что пока не может назвать конкретных договоров, которые будут реализовываться в рамках соглашения, поскольку нужно дождаться их утверждения французской стороной.

По ее словам, с украинской стороны участниками договоров в рамках соглашения будут преимущественно министерства как центральные органы исполнительной власти, инициировавшие проекты.

Но среди проектов, на которые планируется выделить гранты, Свириденко назвала направления, среди которых разминирование территории Украины, а также сфера здравоохранения, поддержание критической инфраструктуры, водоснабжения и энергетики.

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