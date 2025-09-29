Відео
Україна
Українська делегація вирушила до США — з якою метою

Українська делегація вирушила до США — з якою метою

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 21:35
Україна та США спільно вироблятимуть БпЛА — що відомо
Володимир Зеленський і Дональд Трампа. Фото: Reuters

Українська делегація, яку очолив заступник міністра оборони Сергій Боєв, вирушила до США. Країни обговорять спільне виробництво БпЛА.

Про це Новини.LIVE повідомили у Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Які питання планують обговорити

Під час візиту Україна та США планують технічно опрацювати питання щодо спільного виробництва дронів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав країни, з якими Україна розпочне експорт безпілотних технологій. А також зазначив кількість компаній, які виробляють дрони в Україні.

Також глава держави розповів про співвідношення дронів на фронті. За його словами, ситуація значно змінилась за минулий місяць. А Україна може виготовляти ще більше безпілотників, проте є брак фінансування.

США Україна дрони виробництво безпілотник
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
