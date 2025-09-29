Україна та США спільно вироблятимуть БпЛА — що відомо

Володимир Зеленський і Дональд Трампа. Фото: Reuters

Українська делегація, яку очолив заступник міністра оборони Сергій Боєв, вирушила до США. Країни обговорять спільне виробництво БпЛА.

Про це Новини.LIVE повідомили у Міністерстві оборони України.

Які питання планують обговорити

Під час візиту Україна та США планують технічно опрацювати питання щодо спільного виробництва дронів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав країни, з якими Україна розпочне експорт безпілотних технологій. А також зазначив кількість компаній, які виробляють дрони в Україні.

Також глава держави розповів про співвідношення дронів на фронті. За його словами, ситуація значно змінилась за минулий місяць. А Україна може виготовляти ще більше безпілотників, проте є брак фінансування.