Главная Новости дня Украинская делегация отправилась в США — с какой целью

Украинская делегация отправилась в США — с какой целью

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 21:35
Украина и США будут совместно производить БпЛА - что известно
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Украинская делегация, которую возглавил заместитель министра обороны Сергей Боев, отправилась в США. Страны обсудят совместное производство БпЛА.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Какие вопросы планируют обсудить

Во время визита Украина и США планируют технически проработать вопрос о совместном производстве дронов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал страны, с которыми Украина начнет экспорт беспилотных технологий. А также отметил количество компаний, производящих дроны в Украине.

Также глава государства рассказал о соотношении дронов на фронте. По его словам, ситуация значительно изменилась за прошлый месяц. А Украина может производить еще больше беспилотников, однако есть нехватка финансирования.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
