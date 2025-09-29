Украина и США будут совместно производить БпЛА - что известно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Украинская делегация, которую возглавил заместитель министра обороны Сергей Боев, отправилась в США. Страны обсудят совместное производство БпЛА.

Об этом Новини.LIVE сообщили в Министерстве обороны Украины.

Какие вопросы планируют обсудить

Во время визита Украина и США планируют технически проработать вопрос о совместном производстве дронов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал страны, с которыми Украина начнет экспорт беспилотных технологий. А также отметил количество компаний, производящих дроны в Украине.

Также глава государства рассказал о соотношении дронов на фронте. По его словам, ситуация значительно изменилась за прошлый месяц. А Украина может производить еще больше беспилотников, однако есть нехватка финансирования.