"Українська бронетехніка" заперечила постачання ЗСУ неякісної зброї

Військовий з гранатометом. Фото: Армія Інформ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Компанія "Українська бронетехніка" спростувала заяви Служби безпеки України про постачання Силам оборони гранатометів неналежної якості. У підприємстві наголосили, що всі РПГ-75М, передані за контрактом з "Агенцією оборонних закупівель", були виготовлені у 2024 році.

Про це заявили у пресслужбі компанії, передає Новини.LIVE.

У компанії заявили, що всі гранатомети РПГ-75М відповідають умовам державного контракту

Виробники зазначили, що за останні роки поставили українським військовим близько 100 тисяч одноразових гранатометів, із яких близько 30 тисяч — чеського виробництва. За їхніми словами, жодної офіційної рекламації щодо якості цієї зброї не надходило.

Також "Українська бронетехніка" заявила, що продукцію доставили до військової частини в опломбованій тарі, а завод-виробник Zeveta підтвердив рік виготовлення гранатометів та пояснив особливості їхнього виробництва.

У компанії вважають кримінальне провадження безпідставним і заявляють про тиск на підприємство, закликавши правоохоронні органи до об'єктивного розслідування.

Нагадаємо, 9 липня Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора провели обшуки в Агенції оборонних закупівель і компанії "Українська бронетехніка" у справі про постачання гранатометів для ЗСУ. За версією слідства, за контрактом на 637 мільйонів гривень війську мали передати нові РПГ-75М 2024–2026 років виробництва, однак правоохоронці заявляють про постачання 6 тисяч застарілих гранатометів. Раніше в "Українській бронетехніці" заявили, що під час обшуків співробітники СБУ нібито побили першого заступника директора компанії, через що його госпіталізували. Водночас у СБУ ці звинувачення заперечили та заявили, що фізичне насильство під час слідчих дій не застосовувалося.

Як повідомляли Новини.LIVE, Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони. За версією слідства, посадовець організував постачання до Збройних сил України бракованих мінометів, за що йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили трьох військовослужбовців, яких підозрюють у незаконному збуті зброї та вибухових речовин. Їх затримали на Харківщині під час чергової спроби продажу озброєння.