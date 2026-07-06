Україні передали понад 4300 одиниць обладнання для енергетики

Енергетики на зруйнованій ТЕЦ. Фото: Укренерго

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 39 іноземних держав уже передали Україні 31,4 тисячі тонн енергетичної гуманітарної допомоги, з яких понад 27,2 тисячі тонн уже розподілили між областями. Лише за поточний рік склади спеціального хабу відправили у регіони 448 вантажів вагою 3,6 тисячі тонн, що дозволило оперативно передати на місця тисячі генераторів та трансформаторів для української енергетики.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України, передає Новини.LIVE.

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Протягом поточного року регіони України отримали зі складів профільного хабу 448 вантажів загальною вагою 3,6 тисячі тонн. У ці поставки увійшли 2511 генераторів, 88 трансформаторів, а також 160 одиниць іншого теплотехнічного обладнання, зокрема котли, блочно-модульні котельні (БМК) та когенераційні установки.

Загалом за кілька місяців цього року іноземні донори забезпечили постачання 4314 одиниць енергетичного обладнання. До збору цієї техніки долучилися Європейський Союз, США, Канада, Японія, Туреччина, Китай, Велика Британія, Швейцарія, Молдова, Азербайджан, Ісландія, Норвегія, а також країни ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Словаччина, Фінляндія, Франція, Швеція, Чехія, Польща та Кіпр.

Окрему технічну підтримку надали міжнародні структури та корпорації, серед яких UNICEF/WASH, PFRU та VOLVO.

В Міненерго зазначили, що незабаром в Україну мають прибути додаткові партії техніки: 785 генераторів, 124 трансформатори та ще 155 одиниць теплового устаткування, включно з БМК, КГУ та промисловими котлами.

Загалом з березня 2022 року, сумарна вага прибулих в Україну енергетичних вантажів сягнула 31,4 тисячі тонн, які надійшли у складі 2451 партії. На сьогодні понад 27,2 тисячі тонн із цього обсягу енергетики вже успішно розподілили між областями.

З час великої війни донорами України стали 39 держав. Окрім вищеназваних країн, техніку також надсилали Греція, Ірландія, Північна Македонія, Республіка Корея, Румунія, Сербія, Словенія, Угорщина, Хорватія, Об'єднані Арабські Емірати та Болгарія.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що існує ймовірність, що російські війська знову активізують удари по енергетичній інфраструктурі України вже влітку, проте найбільш ймовірним періодом для масованих атак фахівці вважають осінь. Про це заявив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Тим часом Київ звернувся до центральної влади з проханням виділити кошти на проєкти енергостійкості та спростити процедури закупівель. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що перед важкою зимою Україні необхідно відновити понад 10 гігаватів генерації, і зараз триває активна підготовка інфраструктури спільно з міжнародними партнерами.

Експерти застерігають, що відсутність тривалих відключень світла зараз зумовлена лише низьким споживанням та спадом промислового виробництва. Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попереджає, що енергосистема залишається надзвичайно вразливою, і будь-які нові обстріли або аварії на ТЕС знову призведуть до довготривалих вимкнень. Очікується також зростання тарифу на передачу електроенергії приблизно на 30%. Ціна потенційно зміниться із 70 до 90 копійок за кіловат-годину, тоді як для населення тариф на рівні 4,32 грн за кВт-год поки що залишиться незмінним.