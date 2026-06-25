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Головна Новини дня Шмигаль: Україні потрібно відновити понад 10 ГВт генерації до зими

Шмигаль: Україні потрібно відновити понад 10 ГВт генерації до зими

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 17:31
Україні потрібно відновити понад 10 ГВт генерації перед зимою: заява Шмигаля
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно відновити понад 10 гігаватів генерації перед важкою зимою. За його словами, країна разом із партнерами готує інфраструктуру до морозів.

Про це Денис Шмигаль сказав під час Конференції з питань відновлення України, яку організували спільно Україна і Польща, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на місці події.

Відновлення генерації

Шмигаль зазначив, що потрібно відновити понад 10 ГВт генеруючих потужностей та додатково розгорнути близько 3 ГВт нової децентралізованої генерації.

Такі об’єкти повинні бути стійкішими до російських атак і здатними функціонувати автономно.

Паралельно розгортають багаторівневу систему захисту від ракет і дронів, а також посилюють протиповітряну оборону.

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"Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими", — каже Шмигаль.

Міністр додав, що необхідно готуватися незалежно від того, триватиме війни або припиниться.

Як писали Новини.LIVE, у Польщі відбулося четверте засідання Координаційної групи з питань енергетики України G7+. Ключовим результатом зустрічі стало рішення виділити Україні 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури, тоді як загальна потреба у фінансуванні оцінюється в 650 млн євро.

А голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що в літній період можливе часткове повернення графіків відключень електроенергії. Водночас вони будуть значно м’якшими, ніж узимку.

Денис Шмигаль енергетика Конференція з питань відновлення України-2026
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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