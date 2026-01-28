Військовий заявив, що в Україні не вистачає РЛС для виявлення Шахедів

Олег Петренко. Фото: скриншот з ефіру

Голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко заявив, що в Україні критична ситуація з РЛС. За його словами, їх не вистачає, через що не вдається виявити "Шахеди" росіян.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Що в Україні з РЛС та що робити з експортом зброї

Військовий наголосив, що питання експорту зброї має вирішуватися залежно від дефіциту конкретних технологій на фронті.

Зокрема, якщо завод каже, що черга на продукцію складає понад рік, тоді експорт має бути заборонений. Якщо ж склади забиті товаром, який швидко застаріває, його варто продавати партнерам, оскільки бюджет України "не гумовий".

"Якщо брати сегмент РЛС — у нас катастрофа. От ми зараз говоримо про протидію "Шахедам", чим їх збивати, а для початку їх треба просто почати бачити. Ми їх не бачимо... Виробник дає 14 місяців термін поставки. 14 місяців нема... нам треба закрити всю лінію фронту... щоб почати їх бачити", — сказав Петренко.

Він додав, що повна заборона експорту зброї шкодить тим виробникам, які мають надлишок продукції. Зокрема, це відбувається у сфері радіоелектронної боротьби.

"Ну чому б те, що просто валяється на складі та через 3 місяці буде вже неактуальним, чому б його не продати за кордон? Жодної в цьому не бачу проблеми", — резюмував голова штабного фонду Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, кілька тижнів тому директор Української ради зброярів Ігор Федірка заявив, що українська оборонна промисловість у 2025 році зробила справжній ривок у виробництві безпілотників. За його словами, дронів виготовили утричі більше, ніж роком раніше.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що понад 80% ворожих цілей на фронті зараз знищуються дронами українського виробництва.