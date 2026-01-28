Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украине не хватает РЛС для обнаружения "Шахедов", — военный

Украине не хватает РЛС для обнаружения "Шахедов", — военный

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 04:35
Военный заявил, что в Украине не хватает РЛС для обнаружения Шахедов
Олег Петренко. Фото: скриншот из эфира

Глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко заявил, что в Украине критическая ситуация с РЛС. По его словам, их не хватает, из-за чего не удается обнаружить "Шахеды" россиян. 

Об этом он сказал в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что в Украине с РЛС и что делать с экспортом оружия

Военный отметил, что вопрос экспорта оружия должен решаться в зависимости от дефицита конкретных технологий на фронте.

В частности, если завод говорит, что очередь на продукцию составляет более года, тогда экспорт должен быть запрещен. Если же склады забиты товаром, который быстро устаревает, его следует продавать партнерам, поскольку бюджет Украины "не резиновый".

"Если брать сегмент РЛС — у нас катастрофа. Вот мы сейчас говорим о противодействии "Шахедам", чем их сбивать, а для начала их надо просто начать видеть. Мы их не видим... Производитель дает 14 месяцев срок поставки. 14 месяцев нет... нам надо закрыть всю линию фронта... чтобы начать их видеть", — сказал Петренко.

Он добавил, что полный запрет экспорта оружия вредит тем производителям, которые имеют избыток продукции. В частности, это происходит в сфере радиоэлектронной борьбы.

"Ну почему бы то, что просто валяется на складе и через 3 месяца будет уже неактуальным, почему бы его не продать за границу? Никакой в этом не вижу проблемы", — резюмировал глава штабного фонда Третьего армейского корпуса.

Напомним, несколько недель назад директор Украинского совета оружейников Игорь Федирка заявил, что украинская оборонная промышленность в 2025 году сделала настоящий рывок в производстве беспилотников. По его словам, дронов изготовили втрое больше, чем годом ранее.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что более 80% вражеских целей на фронте сейчас уничтожаются дронами украинского производства.

дрон Шахид-136 дроны война в Украине беспилотник Шахед защита
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации