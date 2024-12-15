Україні доведеться втратити частину території для завершення війни, заявив президент Словаччини

Україні доведеться втратити частину території, — Пеллегріні
Україні доведеться погодитися на територіальні поступки для того, щоб завершити війну. Потрібно зберігати реалізм.
Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні в ефірі STVR.
Чому Україні доведеться піти на територіальні втрати
"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", — сказав президент Словаччини.
Він пояснив, що таку думку ґрунтує на щоденній інформації з лінії бойового зіткнення.
Також під час інтерв'ю Пеллегріні звернувся до України та Росії із закликом якнайшвидше сісти за стіл переговорів.
Нагадаємо, у неділю 15 грудня глава Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував чутки про можливий наступ росіян на Запоріжжя. За його словами, ця інформація є ворожою ІПСО.
Також ми повідомляли, що сьогодні Папа Римський Франциск помолився за "довгоочікуваний мир для двох народів", маючи на увазі війну в Україні. Він назвав українців та росіян "братами" і під час молитви побажав, щоб сторони порозумілися.
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