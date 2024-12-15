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Украине придется потерять часть территории, — Пеллегрини

15 декабря 2024 23:43
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Украине придется потерять часть территории для завершения войны, заявил президент Словакии
Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: Topky/Ján Zemiar
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Украине придется согласиться на территориальные уступки для того, чтобы завершить войну. Нужно сохранять реализм.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире STVR.

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"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодняшний день, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины", — сказал президент Словакии.

Он пояснил, что такую мысль основывает на ежедневной информации с линии боевого столкновения.

Также во время интервью Пеллегрини обратился к Украине и России с призывом как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Напомним, в воскресенье, 15 декабря, глава Запорожской ОВА Иван Федоров прокомментировал слухи о возможном наступлении россиян на Запорожье. По его словам, эта информация является вражеской ИПСО.

Таким мы сообщали, что сегодня Папа Римский Франциск помолился за "долгожданный мир для двух народов", имея в виду войну в Украине. Он назвал украинцев и россиян "братьями" и во время молитвы пожелал, чтобы стороны нашли общий язык.

Словакия Украина война в Украине Россия ситуация на фронте

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