Українець воював проти ЗСУ: вирок суду

Російський військовослужбовець. Фото ілюстративне: росЗМІ

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Житель Луганщини добровільно перейшов на бік РФ і воював проти України. Чоловіка визнали винним у державній зраді. Суд уже обрав йому покарання.

Про це 22 червня повідомила Черкаська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Фігурант — 42-річний уродженець Зоринська Перевальського району Луганської області. У лютому 2022 року він добровільно вступив до так званої 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції. До жовтня того ж року зрадник брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на території Луганської області.

Жителя Луганщини засудили за державну зраду. Фото: Прокуратура України

Рішення суду

Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують майно.

Рішення суду впродовж 30 днів від дня його проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне апеляційний суд.

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