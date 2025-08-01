Серіал Чорнобиль - український режисер переміг у суді компанію НВО

Андрій Приймаченко. Фото: Facebook Андрія Приймаченка

Український режисер Андрій Приймаченко повідомив, що досяг домовленості з американською компанією HBO. Майже шість років тому він звинуватив її у неправомірному використанні свого твору в серіалі "Чорнобиль".

Про це Приймаченко написав у Facebook у п'ятницю, 1 серпня.

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Справу розглядав Окружний суд Південного округу штату Нью-Йорк.

За словами режисера, подробиці угоди він не має права розголошувати через умови контракту. Водночас він наголошує, що ця ситуація стала важливим прецедентом — випадком, коли вдалося захистити авторське право українця в суді США у справі проти однієї з найбільших медіакомпаній Америки та світу.

"Якою б не була компанія, з якої б вона не була країни — хоч США, хоч Китай — не можна брати чужий твір і удавати, ніби нічого не сталось. Коли я брався за цю справу у 2019 році, я не уявляв, наскільки довгим та складним буде цей процес. Два роки пандемії та понад три роки повномасштабного вторгнення росіян зробили цю справу ще важчою", — зазначив режисер.

Ще у 2019 році Андрій Приймаченко заявив, що творці серіалу "Чорнобиль" використали його відео без дозволу. Йшлося про візуалізацію запису телефонної розмови, що відбулася 26 квітня 1986 року між диспетчером центрального пункту пожежного зв’язку та диспетчерами воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС.

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