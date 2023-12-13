Серіал Чорнобиль — маловідомі факти про проєкт каналу HBO

Кадр з серіалу від НВО "Чорнобиль". Фото: УНІАН

У 2019 році американський канал НВО презентував прем’єру телесеріалу про аварію на ЧАЕС під назвою "Чорнобиль". Вже після виходу першої серії в мережі одразу ж почали залишати захопливі відгуки і вдячність знімальній групі за такий фільм.

Новини.LIVE розповідає про факти про серіал "Чорнобиль", про які ви могли не чути.

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"Чорнобиль" став кращим за "Гру престолів"

Телепроєкт став кращим серіалом усіх часів, обійшовши навіть ті фільми, які стали найпопулярнішими за останній час. Якщо порівнювати з "Грою престолів", яка отримала 9,3 балу з 10 можливих, то у серіалу "Чорнобиль" — 9,5 балу з 10.

Кадр із серіалу "Чорнобиль" від HBO. Фото: Pinterest

Зйомки проходили не в Прип’яті, а у Вільнюсі

Цей проєкт знімали на території Києва, Литви і Прип'яті, а ось кадри з Прип’яті показали лише наприкінці серіалу, щоб глядачі могли побачили наслідки катастрофи. Йдеться про пусті будинки, кинуті іграшки дітей і залишки людей, які загинули внаслідок аварії на ЧАЕС.

У серіалі місто Вільнюс став одним з районів Прип’яті, а події всередині ЧАЕС знімали на Ігналинській АЕС, яка перестала працювати ще у 2009 році. Ріс у тім, що за конструкцією реактори цієї АЕС максимально схожі на реактори Чорнобилю.

Ігналинська АЕС у Литві. Фото: Nuclear Engineering International

Саундтрек написали українці

Продюсери телесеріалу "Чорнобиль" попросили написати фінальну музику до нього муніципальний хор "Гомін" у Львові. Пісню назвали "Вічна пам’ять", а на написання цієї композиції витратили лише одну годину.

Сценарій з усіма подробицями катастрофи на ЧАЕС

Попри те, що серіал має художній жанр, його сценарист врахував усі деталі щодо аварії на ЧАЕС. Він вивчив усі матеріали щодо справжньої катастрофи в Чорнобилі 1986 року, відвідав атомну електростанцію в Прип’яті та поспілкувався з людьми, які там жили.

Трагедія на Чорнобильській АЕС. Фото: Pinterest

Герої, які досі живі

У телесеріалі "Чорнобиль" продемонстрували історію дайверів, які змогли запобігти другому вибуху на АЕС в Чорнобилі. До прем’єри цього проєкту ніхто навіть не міг подумати, що ці герої досі живі, втім, про їхній вчинок ніхто не розповідає.

Нагадаємо, ми писали про те, що на території ЧАЕС зацвіла українська квітка.

Раніше ми розповідали про те, що український режисер Андрій Приймаченко звернувся до каналу HBO щодо серіалу "Чорнобиль".

Також ми повідомляли про те, що на території Чорнобиля помітили рідкісних птахів.