Сериал Чернобыль — малоизвестные факты о проекте канала HBO

Кадр из сериала от НВО "Чернобыль". Фото: УНИАН

В 2019 году американский канал НВО презентовал премьеру телесериала об аварии на ЧАЭС под названием "Чернобыль". Уже после выхода первой серии в сети сразу же начали оставлять восторженные отзывы и благодарность съемочной группе за фильм.

Новини.LIVE рассказывает о фактах о сериале "Чернобыль", о которых вы могли не слышать.

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Малоизвестные факты о сериале "Чернобыль"

"Чернобыль" стал лучше "Игры престолов"

Телепроект стал лучшим сериалом всех времен, обойдя даже те фильмы, которые стали самыми популярными в последнее время. Если сравнивать с "Игрой престолов", которая получила 9,3 балла из 10 возможных, то у сериала "Чернобыль" — 9,5 балла из 10.

Кадр из сериала "Чернобыль" от HBO. Фото: Pinterest

Съемки проходили не в Припяти, а в Вильнюсе

Этот проект снимали на территории Киева, Литвы и Припяти, а вот кадры из Припяти показали лишь в конце сериала, чтобы зрители могли увидеть последствия катастрофы. Речь идет о пустых домах, брошенных игрушках детей и остатках людей, погибших в результате аварии на ЧАЭС.

В сериале Вильнюс стал одним из районов Припяти, а события внутри ЧАЭС снимали на Игналинской АЭС, которая перестала работать еще в 2009 году. Дело в том, что по конструкции реакторы этой АЭС максимально схожи с реакторами Чернобыля.

Игналинская АЭС в Литве. Фото: Nuclear Engineering International

Саундтрек написали украинцы

Продюсеры телесериала "Чернобыль" попросили написать финальную музыку к нему муниципальный хор "Гомон" во Львове. Песню назвали "Вечная память", а на написание этой композиции потратили всего один час.

Сценарий со всеми подробностями катастрофы на ЧАЭС

Несмотря на то, что сериал имеет художественный жанр, его сценарист учел все детали аварии на ЧАЭС. Он изучил все материалы о настоящей катастрофе в Чернобыле в 1986 году, посетил атомную электростанцию в Припяти и пообщался с людьми, которые там жили.

Трагедия на Чернобыльской АЭС. Фото: Pinterest

Герои, которые до сих пор живы

В сериале "Чернобыль" продемонстрировали историю дайверов, которые смогли избежать второго взрыва на АЭС в Чернобыле. До премьеры этого проекта никто даже не мог подумать, что эти герои до сих пор живы, но об их поступке никто не рассказывает.

Напомним, мы писали о том, что на территории ЧАЭС зацвел украинский цветок.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский режиссер Андрей Приймаченко обратился к каналу HBO по поводу сериала "Чернобыль".

Также мы сообщали, что на территории Чернобыля заметили редких птиц.