Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинец выиграл суд против создателей сериала "Чернобыль"

Украинец выиграл суд против создателей сериала "Чернобыль"

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 17:14
Сериал Чернобыль - украинский режиссер победил в суде компанию НВО
Андрей Приймаченко. Фото: Facebook Андрея Приймаченко

Украинский режиссер Андрей Приймаченко сообщил, что достиг договоренности с американской компанией HBO. Почти шесть лет назад он обвинил ее в неправомерном использовании своего произведения в сериале "Чернобыль".

Об этом Приймаченко написал в Facebook в пятницу, 1 августа.

Реклама
Читайте также:
Украинец выиграл суд против создателей сериала "Чернобыль" - фото 1
Пост Приймаченко. Фото: скриншот

Украинский режиссер победил в суде компанию НВО

Дело рассматривал Окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк.

По словам режиссера, подробности сделки он не имеет права разглашать из-за условий контракта. В то же время он отмечает, что эта ситуация стала важным прецедентом — случаем, когда удалось защитить авторское право украинца в суде США в деле против одной из крупнейших медиакомпаний Америки и мира.

"Какой бы ни была компания, из какой бы она ни была страны — хоть США, хоть Китай — нельзя брать чужое произведение и делать вид, будто ничего не произошло. Когда я брался за это дело в 2019 году, я не представлял, насколько долгим и сложным будет этот процесс. Два года пандемии и более трех лет полномасштабного вторжения россиян сделали это дело еще тяжелее", — отметил режиссер.

Еще в 2019 году Андрей Приймаченко заявил, что создатели сериала "Чернобыль" использовали его видео без разрешения. Речь шла о визуализации записи телефонного разговора, состоявшегося 26 апреля 1986 года между диспетчером центрального пункта пожарной связи и диспетчерами военизированной пожарной части Чернобыльской АЭС.

Также мы сообщали о том, что на территории Чернобыля заметили редких птиц.

США суд сериал Чернобыль победа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации