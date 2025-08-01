Сериал Чернобыль - украинский режиссер победил в суде компанию НВО

Украинец выиграл суд против создателей сериала "Чернобыль"
Украинский режиссер Андрей Приймаченко сообщил, что достиг договоренности с американской компанией HBO. Почти шесть лет назад он обвинил ее в неправомерном использовании своего произведения в сериале "Чернобыль".
Об этом Приймаченко написал в Facebook в пятницу, 1 августа.
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Дело рассматривал Окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк.
По словам режиссера, подробности сделки он не имеет права разглашать из-за условий контракта. В то же время он отмечает, что эта ситуация стала важным прецедентом — случаем, когда удалось защитить авторское право украинца в суде США в деле против одной из крупнейших медиакомпаний Америки и мира.
"Какой бы ни была компания, из какой бы она ни была страны — хоть США, хоть Китай — нельзя брать чужое произведение и делать вид, будто ничего не произошло. Когда я брался за это дело в 2019 году, я не представлял, насколько долгим и сложным будет этот процесс. Два года пандемии и более трех лет полномасштабного вторжения россиян сделали это дело еще тяжелее", — отметил режиссер.
Еще в 2019 году Андрей Приймаченко заявил, что создатели сериала "Чернобыль" использовали его видео без разрешения. Речь шла о визуализации записи телефонного разговора, состоявшегося 26 апреля 1986 года между диспетчером центрального пункта пожарной связи и диспетчерами военизированной пожарной части Чернобыльской АЭС.
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