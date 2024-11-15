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Українець створював креслення для російських АЕС — вирок суду

15 листопада 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Українця засудили за допомогу Росії у модернізації АЕС
АЕС в Росії. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Український спеціаліст займався кресленням та розрахунками для російських атомних електростанцій. Суд визнав його винним у пособництві державі-агресору та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Директор харківського ТОВ "Южатоменергопроект" до повномасштабного вторгнення налагодив фінансово-господарські відносини з російськими підприємствами. Йшлося, зокрема, про співпрацю з компанією "Альфапро" щодо розробки проєктно-технічної документації для підтримки поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції існуючих атомних електростанцій на території Росії. Відомо, що у цій діяльності брали участь дев'ятеро чинних та колишніх працівників ТОВ "Южатоменергопроект", зокрема й обвинувачений. 

Не пізніше кінця квітня 2022 року чоловікові було доручено підготовку проєктно-технічної документації, що включала описи та креслення для філій АТ "Концерн Росенергоатом" — Балаковської, Кольської та Калінінградської атомних електростанцій.

Обвинувачений закінчив Харківський політехнічний університет за спеціальністю "котли та реактори". Перебуваючи вдома, він виконав роботу на ноутбуці та надіслав її на електронну пошту директору, який, в свою чергу, передав результати представникам російського ООО "Альфапро" для подальшої передачі філіям АЕС.

За свою роботу чоловік отримав 80 тисяч гривень.

Таким чином, своїми діями співробітники ТОВ "Южатоменергопроект" фактично нівелювали санкційну політику України проти РФ, підтримавши атомну енергетику ворога.

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Його засудили на десять років з конфіскацією майна і забороною на десять років займатися діяльністю, повʼязаною із розробкою проєктно-технічної документації у сфері енергетики.

Нагадаємо, у Миколаївській області росіянин знімав на телефон військові гелікоптери. Суд визнав його винним і призначив покарання.

Також у Львові судили жінку, яка в соціальних мережах підтримувала збройну агресію Росії проти України. 

росія суд Україна АЕС судові рішення

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