На Миколаївщині громадянин РФ зняв на відео військові вертоліти — що вирішив суд

Вертоліт ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

У Миколаївській області громадянин Росії зняв на телефон військові гелікоптери. Внаслідок цього суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Влітку 2022 року чоловік проживав на дачі в селі Нова Богданівка. У липні на узбережжі Дніпробузького лиману на мобільний телефон він зняв відео польоту двох військових гелікоптерів ЗСУ. Надалі він поширив відео у Telegram.

У період з липня по жовтень 2022 року чоловік у чаті Telegram виправдовував збройну агресію Росії проти України. Він стверджував, що Крим належить РФ, та висловлював сподівання, що незабаром підніме російський триколор на своєму дачному флагштоку.

"Жду РФ. Хочу в добровольцы. Пламенный привет СБУ!", "Доброго вечора! Коли там Путін прийде, бо ми вже взмерзли", — писав він.

А 3 листопада за місцем проживання зловмисника провели обшук. Його злочинну діяльність припинили.

Під час суду чоловік повністю визнав вину та каявся.

Обвинувачений зазначив, що народився в Миколаєві, має російське громадянство і з 2018 року проживає в Україні на підставі посвідки на постійне проживання. Влітку 2022 року через військові події він переїхав жити на дачу.

Чоловік був підписаний на Telegram-канал, де спілкувався з однодумцями і виправдовував збройну агресію Росії. Спілкування відбувалося переважно вночі, коли, за словами обвинуваченого, він був у нетверезому стані. Усі повідомлення він писав особисто, оскільки прагнув "вивести" когось на розмову.

Обвинувачений підтвердив, що неодноразово бачив військові гелікоптери, і одного разу під час риболовлі йому захотілося зняти відео їхнього польоту.

Наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він вирішив поділитися знятим відео в чаті Telegram-каналу, "щоб продемонструвати, що в українців з'явилася нова авіація".

Обвинувачений стверджує, що не знав про кримінальну відповідальність за свої дії.

Що вирішив суд

Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі. Після оголошення вироку його одразу арештували в залі суду та помістили під варту.

Нагадаємо, мешканець Одеси фотографував військові частини та поширював ці знімки у Telegram. Чоловіка визнали винним і призначили йому покарання.

Також у Львові судили жінку, яка вихваляла збройну агресію Росії проти України в соціальних мережах.