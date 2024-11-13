На Николаевщине гражданин РФ снял на видео военные вертолеты — что решил суд

Вертолет ВСУ. Фото: mil.gov.ua

В Николаевской области гражданин России снял на телефон военные вертолеты. В результате этого суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Летом 2022 года мужчина проживал на даче в селе Новая Богдановка. В июле на побережье Днепробугского лимана на мобильный телефон он снял видео полета двух военных вертолетов ВСУ. В дальнейшем он распространил видео в Telegram.

В период с июля по октябрь 2022 года мужчина в чате Telegram оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Он утверждал, что Крым принадлежит РФ, и выражал надежду, что вскоре поднимет российский триколор на своем дачном флагштоке.

"Жду РФ. Хочу в добровольцы. Пламенный привет СБУ!", "Доброго вечора! Коли там Путін прийде, бо ми вже взмерзли", — писал он.

А 3 ноября по месту жительства злоумышленника провели обыск. Его преступную деятельность прекратили.

Во время суда мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Обвиняемый отметил, что родился в Николаеве, имеет российское гражданство и с 2018 года проживает в Украине на основании постоянного вида на жительство. Летом 2022 года из-за военных событий он переехал жить на дачу.

Мужчина был подписан на Telegram-канал, где общался с единомышленниками и оправдывал вооруженную агрессию России. Общение происходило преимущественно ночью, когда, по словам обвиняемого, он был в нетрезвом состоянии. Все сообщения он писал лично, поскольку стремился "вывести" кого-то на разговор.

Обвиняемый подтвердил, что неоднократно видел военные вертолеты, и однажды во время рыбалки ему захотелось снять видео их полета.

На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил поделиться снятым видео в чате Telegram-канала, "чтобы продемонстрировать, что у украинцев появилась новая авиация".

Обвиняемый утверждает, что не знал об уголовной ответственности за свои действия.

Что решил суд

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. После оглашения приговора его арестовали в зале суда и поместили под стражу.

Напомним, житель Одессы фотографировал воинские части и распространял эти снимки в Telegram. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание.

Также во Львове судили женщину, которая восхваляла вооруженную агрессию России против Украины в социальных сетях.