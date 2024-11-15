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Украинец создавал чертежи для российских АЭС — приговор суда

15 ноября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
Украинца осудили за помощь России в модернизации АЭС
АЭС в России. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Украинский специалист занимался чертежами и расчетами для российских атомных электростанций. Суд признал его виновным в пособничестве государству-агрессору и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Директор харьковского ООО "Южатомэнергопроект" до полномасштабного вторжения наладил финансово-хозяйственные отношения с российскими предприятиями. Речь шла, в частности, о сотрудничестве с компанией "Альфапро" по разработке проектно-технической документации для поддержания текущего технического состояния, а также модернизации и реконструкции существующих атомных электростанций на территории России. Известно, что в этой деятельности участвовали девять действующих и бывших работников ООО "Южатомэнергопроект", в том числе и обвиняемый. 

Не позднее конца апреля 2022 года мужчине было поручено подготовку проектно-технической документации, включающей описания и чертежи для филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" — Балаковской, Кольской и Калининградской атомных электростанций.

Обвиняемый окончил Харьковский политехнический университет по специальности "котлы и реакторы". Находясь дома, он выполнил работу на ноутбуке и отправил ее на электронную почту директору, который, в свою очередь, передал результаты представителям российского ООО "Альфапро" для дальнейшей передачи филиалам АЭС.

За свою работу мужчина получил 80 тысяч гривен.

Таким образом, своими действиями сотрудники ООО "Южатомэнергопроект" фактически нивелировали санкционную политику Украины против РФ, поддержав атомную энергетику врага.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Его осудили на десять лет с конфискацией имущества и запретом на десять лет заниматься деятельностью, связанной с разработкой проектно-технической документации в сфере энергетики.

Напомним, в Николаевской области россиянин снимал на телефон военные вертолеты. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Также во Львове судили женщину, которая в социальных сетях поддерживала вооруженную агрессию России против Украины.

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