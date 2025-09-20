Чоловік два рази добровільно приєднувався до окупантів РФ, за що отримав 15 років тюрми

Тюремні ґрати. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Суд Івано-Франківська визнав мешканця Донецька винним у колабораційній діяльності. Вирок винесено на підставі доказів, що свідчать про добровільну приєднання обвинуваченого до незаконних збройних формувань РФ та його участь у бойових діях проти ЗСУ.

Про судове засідання йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Обставини справи

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачений, перебуваючи в Макіївці, добровільно вступив до підрозділу незаконного збройного формування "ДНР" на посаду стрільця-телефоніста.

З лютого по грудень 2022 року він виконував накази російських військових в окупованому Херсонській області, охороняючи об'єкти та перевіряючи документи громадян.

Наприкінці 2022 року зрадник повернувся до Макіївки та знову вступив до лав незаконних збройних формувань на посаду кулеметника-навідника.

У серпні 2023 року обвинувачений брав участь у штурмі українських позицій біля шахти у селі Трудівське Донецької області, де був взятий в полон українськими військовими.

Вирок суду

Чоловік визнав свою вину та сприяв слідству. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на той же строк.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Криму повідомила про заочне засудження двох колишніх суддів Апеляційного суду. Під час окупації Криму росіянами вони перейшли на їхній бік.

А в Одесі затримали жінку, яка співпрацювала зі спецслужбами РФ. Вона передавала ворогу відомості про місто та стежила за військовою технікою ЗСУ.