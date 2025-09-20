Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українець двічі воював проти ЗСУ — суд призначив суворий вирок

Українець двічі воював проти ЗСУ — суд призначив суворий вирок

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 01:03
Чоловік два рази добровільно приєднувався до окупантів РФ, за що отримав 15 років тюрми
Тюремні ґрати. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Суд Івано-Франківська визнав мешканця Донецька винним у колабораційній діяльності.  Вирок винесено на підставі доказів, що свідчать про добровільну приєднання обвинуваченого до незаконних збройних формувань РФ та його участь у бойових діях проти ЗСУ.

Про судове засідання йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Обставини справи

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачений, перебуваючи в Макіївці, добровільно вступив до підрозділу незаконного збройного формування "ДНР" на посаду стрільця-телефоніста. 

З лютого по грудень 2022 року він виконував накази російських військових в окупованому Херсонській області, охороняючи об'єкти та перевіряючи документи громадян.

Наприкінці 2022 року зрадник повернувся до Макіївки та знову вступив до лав незаконних збройних формувань на посаду кулеметника-навідника.

У серпні 2023 року обвинувачений брав участь у штурмі українських позицій біля шахти у селі Трудівське Донецької області, де був взятий в полон українськими військовими.

Вирок суду

Чоловік визнав свою вину та сприяв слідству. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на той же строк.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Криму повідомила про заочне засудження двох колишніх суддів Апеляційного суду. Під час окупації Криму росіянами вони перейшли на їхній бік. 

А в Одесі затримали жінку, яка співпрацювала зі спецслужбами РФ. Вона передавала ворогу відомості про місто та стежила за військовою технікою ЗСУ.

суд Івано-Франківськ держзрада Колаборант війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації