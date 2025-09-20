Видео
Украинец дважды воевал против ВСУ — суд назначил суровый приговор

Украинец дважды воевал против ВСУ — суд назначил суровый приговор

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 01:03
Мужчина два раза добровольно присоединялся к оккупантам РФ, за что получил 15 лет тюрьмы
Тюремные решетки. Иллюстративное фото: Викимедиа

Суд Ивано-Франковска признал жителя Донецка виновным в коллаборационной деятельности. Приговор вынесен на основании доказательств, свидетельствующих о добровольном присоединении обвиняемого к незаконным вооруженным формированиям РФ и его участие в боевых действиях против ВСУ.

О судебном заседании говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Обстоятельства дела

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину обвиняемый, находясь в Макеевке, добровольно вступил в подразделение незаконного вооруженного формирования "ДНР" на должность стрелка-телефониста.

С февраля по декабрь 2022 года он выполнял приказы российских военных в оккупированном Херсонской области, охраняя объекты и проверяя документы граждан.

В конце 2022 года предатель вернулся в Макеевку и снова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований на должность пулеметчика-наводчика.

В августе 2023 года обвиняемый участвовал в штурме украинских позиций у шахты в селе Трудовское Донецкой области, где был взят в плен украинскими военными.

Приговор суда

Мужчина признал свою вину и способствовал следствию. Суд признал его виновным в коллаборационистской деятельности и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на тот же срок.

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма сообщила о заочном осуждении двух бывших судей Апелляционного суда. Во время оккупации Крыма россиянами они перешли на их сторону.

А в Одессе задержали женщину, которая сотрудничала со спецслужбами РФ. Она передавала врагу сведения о городе и следила за военной техникой ВСУ.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
