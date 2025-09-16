Суд заочно вынес приговор судьям из Крыма, которые перешли на сторону оккупантов РФ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила о заочном осуждении двух бывших судей Апелляционного суда и Курманского (Красногвардейского) районного суда. Во время оккупации Крыма россиянами они перешли на их сторону.

Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.

Детали дела

Судьи-коллаборационисты признаны виновными в государственной измене, поскольку после оккупации Крыма они нарушили свою присягу на верность украинскому народу и перешли на службу к врагу. Один из осужденных занял должность "судьи Верховного Суда Республики Крым", а другая начала осуществлять "правосудие" в оккупационном Курманском (Красногвардейском) районном суде.

Своими действиями они способствовали образованию и функционированию оккупационных органов судебной власти в Крыму, а также оказывали помощь представителям государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины.

Решение суда

Осужденным назначено наказание в виде 11 и 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры вынесены по результатам специального судебного разбирательства (заочного), которое происходит в отсутствие обвиняемых. Они вступают в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы (30 дней со дня провозглашения приговора), если таковая не была подана.

