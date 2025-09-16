Відео
У Криму винесли вирок суддям-колаборантам — скільки отримали

У Криму винесли вирок суддям-колаборантам — скільки отримали

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 01:03
Суд заочно виніс вирок суддям з Криму, які перейшли на бік окупантів РФ
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про заочне засудження двох колишніх суддів Апеляційного суду та Курманського (Красногвардійського) районного суду. Під час окупації Криму росіянами вони перейшли на їхній бік. 

Про це йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

Деталі справи

Деталі справи

Суддів-колаборантів визнано винними у державній зраді, оскільки після окупації Криму вони порушили свою присягу на вірність українському народу і перейшли на службу до ворога. Один із засуджених обійняв посаду "судді Верховного Суду Республіки Крим", а інша розпочала здійснювати "правосуддя" в окупаційному Курманському (Красногвардійському) районному суді.

Їхніми діями вони сприяли утворенню та функціонуванню окупаційних органів судової влади в Криму, а також надавали допомогу представникам держави-агресора у проведенні підривної діяльності проти України.

Рішення суду

Засудженим призначено покарання у вигляді 11 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки винесені за результатами спеціального судового розгляду (заочного), який відбувається за відсутності обвинувачених. Вони набирають законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (30 днів з дня проголошення вироку), якщо така не була подана.

Раніше ми інформували, що в Одесі затримали жінку, яка співпрацювала зі спецслужбами РФ. Вона передавала ворогу відомості про місто та стежила за військовою технікою ЗСУ. 

Також  в Одесі затримали чоловіка, який готував вибухівку для терактів. 

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
