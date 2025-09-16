Суд заочно виніс вирок суддям з Криму, які перейшли на бік окупантів РФ

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про заочне засудження двох колишніх суддів Апеляційного суду та Курманського (Красногвардійського) районного суду. Під час окупації Криму росіянами вони перейшли на їхній бік.

Про це йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

Деталі справи

Суддів-колаборантів визнано винними у державній зраді, оскільки після окупації Криму вони порушили свою присягу на вірність українському народу і перейшли на службу до ворога. Один із засуджених обійняв посаду "судді Верховного Суду Республіки Крим", а інша розпочала здійснювати "правосуддя" в окупаційному Курманському (Красногвардійському) районному суді.

Їхніми діями вони сприяли утворенню та функціонуванню окупаційних органів судової влади в Криму, а також надавали допомогу представникам держави-агресора у проведенні підривної діяльності проти України.

Рішення суду

Засудженим призначено покарання у вигляді 11 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки винесені за результатами спеціального судового розгляду (заочного), який відбувається за відсутності обвинувачених. Вони набирають законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (30 днів з дня проголошення вироку), якщо така не була подана.

