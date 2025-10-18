Зимовий час 2025 — коли переводити годинники в Україні

Годинник. Фото: Pexels

Восени 2025 року українців знову очікує традиційний перехід на зимовий час. Попри багаторічні обговорення можливого скасування цієї практики, у країні поки що збережено систему сезонного переведення годинників.

Коли треба перевести стрілки годинника, як працюватиме транспорт та як підготуватися до змін у часі — читайте на Новини.LIVE.

Коли треба переводити годинник на зимовий час

У ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня, о 4:00 ранку українці переведуть стрілки годинників на одну годину назад. Таким чином, цей день триватиме на годину довше, а Україна повернеться до стандартного зимового часу — другого часового поясу (UTC+2).

Навіщо переводити годинник

Перехід здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року, яка регламентує сезонну зміну часу двічі на рік: навесні (на годину вперед — на літній час) і восени (на годину назад — на зимовий або стандартний час). Саме тому в 2025 році громадяни знову житимуть за правилами, закладеними ще майже три десятиліття тому.

Історично переведення годинників в Україні запровадили ще у 1981 році з метою економії електроенергії. Тоді це дозволяло ефективніше використовувати світловий день у робочий час. Однак сьогодні ця практика дедалі частіше стає предметом дискусій, адже її енергетична доцільність у сучасних умовах викликає сумніви.

Попри це, офіційна процедура залишається чинною, оскільки законопроєкт про скасування сезонного переведення часу досі не підписаний. Документ, ухвалений парламентом і переданий на підпис Президенту Володимиру Зеленському ще 21 серпня 2024 року, станом на жовтень 2025 року так і не набув чинності. Через це українці та бізнес продовжують керуватися старою постановою уряду від 1996 року.

Як зміниться рух транспорту після переведення годинників

Попри технічний характер переходу, переведення годинників торкається практично кожного — від транспорту до зв’язку. Усі види транспорту, включно із залізничним, повітряним, водним і міжміським автомобільним сполученням, працюють за Київським часом. Те саме стосується телефонного та телеграфного зв’язку.

Для користувачів сучасних електронних пристроїв зміни відбудуться автоматично, тоді як механічні годинники доведеться коригувати вручну.

Як підготуватися до переведення годинників

Фахівці нагадують, що навіть незначна зміна добового ритму може вплинути на самопочуття. Перехід на зимовий час часто супроводжується тимчасовою втомою, сонливістю, роздратуванням або зниженням концентрації. За спостереженнями медиків, організму зазвичай потрібно від трьох до семи днів, щоб повністю адаптуватися до нового розкладу. Найважче цей період переносять діти, люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями.

Щоб полегшити адаптацію, лікарі радять готуватися до переходу заздалегідь. За кілька днів до переведення годинників бажано поступово змінювати час сну — лягати й прокидатися на 15–20 хвилин пізніше.

Не менш важливо забезпечити якісний відпочинок: спати не менше 7–8 годин, провітрювати спальню, уникати гаджетів перед сном. Вранці корисно отримати якомога більше природного світла — це допоможе організму швидше перебудувати біоритми.

