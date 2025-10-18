Зимнее время 2025 — когда переводить часы в Украине

Часы. Фото: Pexels

Осенью 2025 года украинцев снова ожидает традиционный переход на зимнее время. Несмотря на многолетние обсуждения возможной отмены этой практики, в стране пока сохранена система сезонного перевода часов.

Когда надо перевести стрелки часов, как будет работать транспорт и как подготовиться к изменениям во времени — читайте на Новини.LIVE.

Когда надо переводить часы на зимнее время

В ночь с субботы, 25 октября, на воскресенье, 26 октября, в 4:00 утра украинцы переведут стрелки часов на один час назад. Таким образом, этот день продлится на час дольше, а Украина вернется к стандартному зимнему времени — второму часовому поясу (UTC+2).

Зачем переводить часы

Переход осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, которое регламентирует сезонную смену времени дважды в год: весной (на час вперед — на летнее время) и осенью (на час назад — на зимнее или стандартное время). Именно поэтому в 2025 году граждане снова будут жить по правилам, заложенным еще почти три десятилетия назад.

Исторически перевод часов в Украине ввели еще в 1981 году с целью экономии электроэнергии. Тогда это позволяло эффективнее использовать световой день в рабочее время. Однако сегодня эта практика все чаще становится предметом дискуссий, ведь ее энергетическая целесообразность в современных условиях вызывает сомнения.

Несмотря на это, официальная процедура остается в силе, поскольку законопроект об отмене сезонного перевода времени до сих пор не подписан. Документ, принятый парламентом и переданный на подпись Президенту Владимиру Зеленскому еще 21 августа 2024 года, по состоянию на октябрь 2025 года так и не вступил в силу. Поэтому украинцы и бизнес продолжают руководствоваться старым постановлением правительства от 1996 года.

Как изменится движение транспорта после перевода часов

Несмотря на технический характер перехода, перевод часов касается практически каждого — от транспорта до связи. Все виды транспорта, включая железнодорожный, воздушный, водный и междугороднее автомобильное сообщение, работают по Киевскому времени. То же касается телефонной и телеграфной связи.

Для пользователей современных электронных устройств изменения произойдут автоматически, тогда как механические часы придется корректировать вручную.

Как подготовиться к переводу часов

Специалисты напоминают, что даже незначительное изменение суточного ритма может повлиять на самочувствие. Переход на зимнее время часто сопровождается временной усталостью, сонливостью, раздражением или снижением концентрации. По наблюдениям медиков, организму обычно требуется от трех до семи дней, чтобы полностью адаптироваться к новому расписанию. Тяжелее всего этот период переносят дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

Чтобы облегчить адаптацию, врачи советуют готовиться к переходу заранее. За несколько дней до перевода часов желательно постепенно менять время сна — ложиться и просыпаться на 15-20 минут позже.

Не менее важно обеспечить качественный отдых: спать не менее 7-8 часов, проветривать спальню, избегать гаджетов перед сном. Утром полезно получить как можно больше естественного света — это поможет организму быстрее перестроить биоритмы.

