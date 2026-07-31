Україна запропонувала Польщі обміняти дрони на винищувачі МіГ-29

МіГ-29. Фото: Siły Powietrzne

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Україна передала Польщі конкретну пропозицію щодо обміну винищувачів МіГ-29 на безпілотники. Наразі польська сторона аналізує запропоновані умови, а рішення можуть ухвалити протягом найближчих тижнів.

Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі Radio Zet, передає Новини.LIVE.

Що відомо про можливий обмін

За словами посадовиці, українська сторона вже кілька днів тому надала Варшаві детальну пропозицію щодо того, які саме безпілотники готова передати в обмін на польські винищувачі МіГ-29.

"На столі вже кілька днів лежить конкретна відповідь української сторони щодо того, які дрони можуть бути передані в обмін на МіГи", — сказала Собковяк-Чарнецька.

Вона зазначила, що після аналізу пропозиції остаточне рішення ухвалить міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За її оцінкою, це може статися "максимум впродовж кількох тижнів".

Хто оплачуватиме ремонт літаків

Заступниця міністра також спростувала інформацію, що Польща може фінансувати модернізацію або ремонт літаків перед передачею Україні.

За її словами, зараз сторони обговорюють саме формат обміну: Польща передає МіГ-29, а Україна — безпілотники. Якщо українська сторона вирішить модернізувати літаки, витрати мають покриватися Україною або країнами-партнерами.

Що відомо про передачу МіГ-29

Наприкінці 2025 року Міністерство національної оборони Польщі повідомило про намір передати Україні частину винищувачів МіГ-29, які залишаються на озброєнні польських Повітряних сил. Ці літаки поступово замінюють сучаснішими моделями, однак вони ще виконують окремі бойові завдання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Польща поставила Україні дедлайн щодо домовленостей про передачу винищувачів МіГ-29. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що якщо Київ не погодить умови обміну літаків на українські технології безпілотників упродовж кількох тижнів, Варшава розгляне можливість передати ці винищувачі іншій країні.

Також Новини.LIVE писали, що Польща отримала запит від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які раніше планували передати Україні. У Міністерстві національної оборони Польщі підтвердили, що союзник зацікавлений у придбанні літаків, однак остаточне рішення Варшава пообіцяла ухвалити лише після завершення переговорів з українською стороною щодо можливого обміну винищувачів на дрони.

